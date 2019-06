Taula rodona «Medicina, poesia i pintura» per al Dia del Donant

Girona va commemorar ahir el Dia del Donant d'Òrgans i Teixits amb la taula rodona Tres arts: medicina, poesia i pintura a l'edifici de la Generalitat de Girona.

L'acte va anar a càrrec del director territorial del Departament de Salut a Girona, el doctor Miquel Carreras, i hi van intervenir la coordinadora de trasplantaments de l'hospital Josep Trueta de Girona, la doctora Núria Masnou; l'escriptora i membre de la junta de l'Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics Laura Geli, que hi va exposar la seva experiència com a pacient trasplantada de fetge i autora del llibre Reinici; i la pintora Maria Antònia Mateu Salvà.