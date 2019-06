La UE alerta de l''uberització' del mercat de les drogues

L'Informe Europeu sobre Drogues alerta que el mercat de la cocaïna és cada vegada més competitiu el que ha fet que la seva venda s'hagi 'uberitzat', ja que els venedors ofereixen prestacions addicionals més enllà del producte en si, gràcies a un servei telefònic exclusiu, i missatgers que ofereixen lliuraments "ràpids i flexibles".

L'informe, que ha estat publicat aquest dijous a Brussel·les i Lisboa, s'aprecia una reorganització de la cadena de tràfic de cocaïna i dels actors implicats en els nivells intermedis i al detall, amb l'aparició d'estructures organitzatives fragmentades, menys definides i més horitzontals.

"L'entrada de petits grups en el mercat ha estat possible gràcies a tecnologies de la informació com l'encriptat, els mercats de la Internet fosca, les xarxes socials de comerç i les monedes digitals. L'emprenedoria en el competitiu mercat de la cocaïna es fa patent en estratègies de distribució innovadores com els serveis telefònics exclusius per a aquesta droga".

Aquests nous mètodes semblen ser reflex, en certa mesura, de les pertorbacions observades en altres àrees facilitades per l'ús habitual dels telèfons mòbils.

Una altra de les alertes de l'informe és l'aparició de nous productes de cànnabis que, assenyala l'informe, "se sumen als desafiaments en una àrea política complexa". En concret es refereix a la creació de mercats legals de cànnabis recreatius fora de la UE que està impulsant la innovació en el desenvolupament de productes.

En aquest cas, fa referència als líquids dels cigarrets electrònics, a productes comestibles i concentrats, alguns dels quals ara estan apareixent en el mercat europeu on representen un nou desafiament per a la detecció i el control de drogues.



Geolocalització

Pel costat contrari, destaca els avenços tecnològics com a noves eines per respondre a problemes de drogues. L'ús generalitzat de dispositius mòbils en l'actualitat significa que les aplicacions mòbils de salut "tenen un gran potencial per ampliar l'abast dels serveis de salut relacionats amb les drogues.

Segons l'informe, "les solucions digitals noves d'aquest tipus s'utilitzen cada vegada més en la prevenció, el tractament i la reducció de danys". Així, presenta una gamma d'aplicacions de salut mental amb diferents objectius: des de la difusió d'informació (per exemple, accés a serveis) fins a intervencions de suport (per exemple, diaris de consum de drogues) i recuperació (per exemple, aplicacions d'autoajuda ).

Un exemple innovador, que destaca l'informe, "és l'ús de la ubicació geogràfica per ajudar les persones que s'injecten drogues a trobar punts d'intercanvi de xeringues i agulles".

També s'està analitzant l'ús de la tecnologia de realitat virtual (auriculars) per recrear entorns immersius relacionats amb les drogues que indueixen els desitjos i ajuden als pacients a desenvolupar resiliència. Una gran quantitat d'aplicacions de salut mental desenvolupades a Europa es centren en la difusió d'informació sobre reducció de danys dirigida a usuaris joves, especialment als assistents a la festa.