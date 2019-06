Compren sis nous aparells per detectar càncer de coll uterí al Baix Empordà gràcies a l'Oncotrail

Els centres de salut del Baix Empordà han adquirit sis nous colposcopis per a la detecció del càncer de coll uterí gràcies a un donatiu de la Fundació Oncolliga Girona. L'entitat ha donat als Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) 48.944 euros provinents de la cursa Oncotrail. La cita es corre per equips i, per participar-hi, cada grup de corredors ha d'aportar com a mínim un donatiu d'un miler d'euros. En la darrera edició del repte es van recaptar 288.472 euros, dels quals 174.303 s'han destinat a cobrir necessitats dels diferents hospitals gironins.

Amb el donatiu, la Fundació Hospital de Palamós ha pogut adquirir sis colposcopis: un per a l'hospital (11.858 euros) i cinc per als programes d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) dels ABS de Torroella de Montgrí, la Bisbal, Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de Guíxols (7.417 euros cadascun).

El colposcopi és una espècie de telescopi d'enfocament pròxim que permet al metge veure amb detall regions anormals del coll uterí, a través de la vagina, per poder extreure una biòpsia i enviar-la al patòleg.

El donatiu d'Oncotrail 2018 se suma als que l'hospital de Palamós ha rebut en edicions anteriors: 2017 (25.893 euros), 2016 (20.624,55 euros), 2015 (12.704,36 euros), 2014 (13.868,15 euros) i 2013 (3.630 euros). En total, l'hospital palamosí ha rebut 125.663 euros en sis anys.



Anys de col·laboració

Més enllà de l'aportació puntual de diners provinents dels donatius de l'Oncotrail, l'Oncolliga col·labora des de fa anys amb l'hospital de Palamós per oferir diversos serveis d'ajuda i suport als malalts de càncer i als seus familiars, com per exemple l'atenció psicològica, el banc de perruques solidàries, els grups de gimnàstica, marxa nòrdica, el servei de fisioteràpia a domicili o l'estètica oncològica.

Per la seva part, els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà participen activament en la prova aportant-hi equips de corredors des del primer any, i són una de les empreses que hi aporta més equips participants. En aquests sis anys, s'hi han inscrit 31 equips. El 2018 s'hi van inscriure vuit equips i 64 corredors, el rècord fins ara.