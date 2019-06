Gairebé 70.000 persones reben sang cada any a Catalunya

Prop de 70.000 persones reben sang cada any a Catalunya i la meitat de les donacions s'utilitza per a tractaments de càncer o anèmies i un terç per a persones que han patit un accident, segons dades del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Amb motiu del Dia Mundial del Donant de Sang, el Banc celebrarà demà un acte d'homenatge als donants al Palau de la Generalitat, en què també es podrà donar sang i plasma.

Tota la setmana, amb el lema «El dia de la gent guapa», es vol donar un toc festiu i d'agraïment als donants, amb missatges a les xarxes socials acompanyats de les etiquetes #eldiaD i #gentguapa.