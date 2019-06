Jornada per promoure la recerca entre els joves de Calella i Blanes

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva fomentarà l'esperit científic entre els joves de les dues comarques amb la segona Jornada de Recerca i Innovació, que se celebrarà el 18 de juny. Hi participaran alumnes de segon de Batxillerat de Calella i Blanes, que exposaran treballs relacionats amb les ciències de la salut. Concretament, un dels treballs que s'hi presentaran tracta sobre la resistència als antibiòtics, un altre es titula El càncer de pàncrees i les malalties amb més mortalitat a Catalunya i el tercer porta per títol La forma cel·lular. Una via cap a la immortalitat?

Els estudiants podran compartir coneixements amb professionals sanitaris en actius i també conèixer els centres de la Corporació.

A més, la investigadora blanenca del centre de recerca de la Fundació Pasqual Maragall, Marta Crous-Bou, hi impartirà una conferència sobre l'impacte de la contaminació en el cervell.