Macor, l'Associació Maçanetenca de Prevenció i Ajuda de Malalts de Cor, va organitzar aquest dissabte passat una nova edició de la Festa del Cor, una iniciativa per acostar-se a la població i difondre la importància dels hàbits saludables per a la salut cardiovascular. La festa es va celebrar tot el matí a la plaça de l'Església de Maçanet de la Selva i també va incloure activitats d'animació com un ball de gegants, dansa i flamenc.