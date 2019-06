Premi per un estudi sobre l'aturada cardiorespiratòria intrahospitalària

Les infermeres del Servei d'Urgències de l'hospital de Figueres, Marta Ferrer, Mireia Madern i Aurora Fontova, han guanyat el Premi Jordi Corominas i Barnadas a la Millor comunicació d'infermeria en la XXXV Jornada de Cloenda del curs 2018-2019 que divendres va celebrar l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona. El treball, premiat amb 300 euros, porta per títol Estudi del full de registre de l'aturada cardiorespiratòria intrahospitalària i ha avaluat el grau de complimentació del full de registre de dades de l'aturada cardiorespiratòria intrahospitalària de la Fundació Salut Empordà.

Aquest document permet conèixer dades importants per valorar cada actuació i millorar la pràctica clínica, si s'escau. Per exemple, a partir de l'anàlisi de 18 casos, se sap que la mitjana d'edat de les persones afectades per una aturada és de 77 anys i que un 71% són homes. També que el 44% de les aturades han tingut lloc a la planta de Medicina Interna i un 22%, a la d'Hospitalització Quirúrgica.

D'important rellevància és el registre UTSTEIN, un ítem que és obligatori en el full extrahospitalari i que ara s'ha implantat també en les aturades intrahospitalàries. Aquest valor permet saber el temps d'actuació dels professionals des que comença l'aturada fins que s'acaba, ja que cal tenir en compte que en una situació d'aquest tipus els deu primers minuts són crucials per al pronòstic del pacient.

Una de les conclusions a què ha arribat aquest estudi elaborat per les tres infermeres d'Urgències de Figueres és la necessitat de realitzar formació específica al personal de planta per millorar la complimentació d'aquest registre.