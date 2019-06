Salut recull aportacions ciutadanes per millorar l'espai La Meva Salut

El Servei Català de la Salut (CatSalut) i la Secretaria d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut han posat en marxa un procés de participació ciutadana per recollir la valoració, expectatives i necessitats de les persones en relació amb l'espai digital de La Meva Salut. L'objectiu és millorar-ne els serveis i ampliar-ne les funcionalitats.

El procés es va iniciar ahir amb una jornada presencial en què van participar més de 50 persones. A partir d'avui i fins al 4 de juliol la participació passarà a ser online i s'obrirà a tota la ciutadania a través de la plataforma participagencat.cat.

Un dels objectius d'aquest procés és concretar propostes que ajudin a definir quin ha de ser el futur model d'atenció no presencial i com ha de ser l'espai digital que faci interaccionar els ciutadans i els professionals sanitaris.

La Meva Salut (LMS) és un espai digital segur que permet a la ciutadania, a través d'una identificació digital, accedir a la seva informació personal de salut, fer consultes i realitzar tràmits electrònics de forma segura i confidencial. Des del passat mes d'octubre ja permet l'accés de mares i pares o responsables legals de menys de 16 anys.

Des de la posada en marxa de LMS més de 500.000 persones s'hi han acreditat per accedir a dades com ara la informació generada per l'atenció sanitària prestada en els centres assistencials públics, el pla de medicació vigent, les voluntats anticipades i donacions. També s'hi pot consultar l'agenda personal amb la informació sobre llistes d'espera, o les visites i proves diagnòstiques programades pendents. S'està treballant per incorporar progressivament altres funcionalitats orientades a la interacció i transacció amb el sistema de salut, per personalitzar-la amb continguts específics segons els interessos personals.