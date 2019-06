Bellvitge implanta per primera vegada un cor artificial total

L'Hospital Universitari de Bellvitge acaba d'implantar un cor artificial total per primera vegada. Es tracta d'una tècnica complexa i d'una intervenció excepcional que ha permès atendre un pacient amb fallada dels dos ventricles del cor i hipertensió pulmonar, una condició que no permet optar pel trasplantament. L'objectiu de la intervenció és que el dispositiu artificial substitueixi la funció dels dos ventricles, i permeti normalitzar la tensió arterial pulmonar del pacient de manera que, d'aquí uns mesos, pugui sotmetre's a un trasplantament cardíac. La implantació d'aquest cor artificial ha permès doncs, millorar un pronòstic que, de no optar a la tècnica, és ''nefast'' en paraules del cirurgià del centre hospitalari Daniel Ortiz.

El pacient que ha operat, de moment amb èxit, l'Hospital de Bellvitge és un home de 30 anys a qui li fallaven els dos ventricles i presentava hipertensió pulmonar, una condició que li impedia rebre un trasplantament de cor o una assistència ventricular mecànica, que és més habitual, però només substitueix la funció d'un dels dos ventricles. Per això, l'equip mèdic va optar per implantar-li, per uns mesos, aquest dispositiu artificial, a l'espera que el bon funcionament del nou cor li rebaixi la hipertensió pulmonar i se li pugui practicar un trasplantament convencional.

L'operació es va fer el 27 de maig passat, i és una intervenció ''excepcional'' a l'Estat, ja que fins ara no més s'havia implantat un dispositiu similar. Actualment, l'home encara esta a l'UCI, en vies de recuperació. Patia miocardiopatia de llarga evolució i el van sotmetre a aquesta intervenció perquè necessitaven ''suplir'' la funció dels dos ventricles durant un temps per poder assolir les condicions perquè fos ''candidat'' a trasplantament. Tal com explica el cardiòleg José González és doncs, ''com un pont'' al trasplantament, perquè és un dispositiu mecànic i pneumàtic que serveix durant un període de temps però no es pot plantejar com una ''teràpia de destí'' sinó per recuperar el malalt per poder arribar a un trasplantament cardíac.

Els metges que han atès el pacient han explicat que és aviat encara Han explicat que està conscient, respira per si mateix i se li està introduint la dieta però han remarcat que és ''molt aviat'' per poder valorar l'èxit de la intervenció i volen ser ''prudents'' i no donar-ho ''tot per fet'' però han reconegut és que l'objectiu és que pugui marxar a casa.

L'experiència però, en pacients als quals se'ls ha implantat dispositius similars, fan vida normal. Tan sols tenen dos cables que els surten del cos, i per tant, han de tenir cura en algunes coses, però físicament poden fer vida ''completament normal'' fins i tot, han dit, hi ha malalts que també fan exercici físic.

La possibilitat que pacients amb poques probabilitats de resistir un trasplantament permet superar el pronòstic ''nefast'' que tenen els malalts amb hipertensió pulmonar, que antigament morien ja que la combinació de fallada de ventricles i aquesta patologia no donava ''cap altre tipus d'alternativa'', ha resumit Daniel Ortiz.

Des que el 2007, l'Hospital de Bellvitge va col·locar per primera vegada un cor artificial a una pacient que no podien trasplantar, s'han fet 24 assistències ventriculars mecàniques, i per això, Bellvitge és centre de referència. 10 d'aquests casos el pacient ha pogut rebre el trasplantament de cor amb èxit , i en altres 10, el pacient fa vida normal esperant poder rebre el trasplantament. Només en dos casos, la implantació d'aquest dispositiu s'ha plantejat finalment com a definitiva.