Bequen amb 20.000 euros el caramel intel·ligent per detectar malalties

El projecte gironí per desenvolupar un xupa-xup intel·ligent que detecti malalties a través de la saliva s'ha endut una beca de 20.000 euros de l'empresa Argal Alimentació. La companyia va posar en marxa l'any passat les Beques Taller Argal «Gente que ama lo que hace», i el projecte Smart Lollipop, de Diana Ballart, ha aconseguit el primer premi, entregat recentment. En aquesta edició, s'han repartit catorze ajuts per un import total de 100.000 euros, el primer dels quals, per a Ballart, estava dotat amb 20.000. Ha reunit 18.000 participants, multiplicant per cinc els de la primera edició.

En recollir el guardó, l'emprenedora empordanesa va agrair el premi assenyalant que destinarà els diners a «unir la innovació i la salut, dos sectors que són extremadament reptadors d'unir. El nostre objectiu és realitzar un test mèdic de forma no intrusiva, a través d'un caramel, per evitar així haver de fer una analítica de sang als nens».

No és el primer guardó que s'emporta el projecte gironí, nascut al Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial de la Universitat de Girona (UdG), que ha estat reconegut tant a escala nacional com internacional. Fa un any, per exemple, va guanyar l' Imagine Express en la categoria Accelaration després d'una presentació al London Eye de Londres.