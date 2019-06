Un metge de la Vall d'en Bas, guardonat per la Societat Espanyola de Cirurgia de Maluc

El doctor Guillem Bori, resident a la Vall d'en Bas, ha estat guardonat per la Societat Espanyola de Cirurgia de Maluc per un article sobre una tècnica quirúrgica per tractar la infecció de pròtesis. L'especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'hospital Clínic de Barcelona ha estat reconegut amb el premi al millor Article Científic publicat per un autor espanyol durant els anys 2016, 2017 i 2018 atorgat en el 21 Congrés de la Societat, que es va celebrar a Elx la setmana passada amb l'assistència de cirurgians d'arreu de l'Estat.

L'article premiat ha estat publicat a la revista científica The Journal of Arthroplasty, una de les més importants a escala mundial en l'àmbit de la Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, ja que es tracta de la revista oficial de l'Associació Americana de Cirurgians de Maluc i Genoll (AAHKS).

Aquest article descriu la introducció a l'hospital Clínic de Barcelona de l'estratègia quirúrgica coneguda com a recanvi en 1-temps pel tractament de la infecció de pròtesis, una tècnica minoritària en el Sistema Nacional de Salut. La intervenció consisteix a realitzar la retirada de la pròtesi infectada i la col·locació de la pròtesi definitiva en una sola cirurgia en comptes de dues cirurgies, o recanvi en 2-temps, que és la tècnica habitual. D'aquesta manera, el pacient només s'ha de sotmetre a una intervenció i no a dues, separades per un interval de temps durant el qual se li col·loca una pròtesi provisional.

Així, indica el doctor Bori, l'estratègia quirúrgica del recanvi en 1-temps suposa una millora molt important de la qualitat de vida del pacient, que li estalvia haver de passar pel quiròfan una segona vegada i passar un temps prolongat amb una pròtesi provisional fins a la implantació de la pròtesi definitiva. A més, destaca, «també implica una important reducció de costos per a l'hospital», perquè, com es descriu en l'article, el recanvi en 1-temps suposa un estalvi econòmic que s'estima en 20.000 euros per pacient en comparació amb la utilització del recanvi en 2-temps.

El doctor Bori ha destacat per l'acreditació i coordinació d'una Unitat de Referència Nacional reconeguda pel Ministeri de Sanitat que és referent a l'Estat en el tractament de la infecció de pròtesis de maluc i genoll i l'article premiat és el resultat de l'experiència de l'equip multidisciplinari en l'abordatge d'aquesta patologia. S'ha de tenir en compte que les infeccions de pròtesis suposen un problema terapèutic emergent en els últims anys, perquè la implantació de pròtesis de maluc i genoll va a l'alça. Aquest tipus de patologia implica una pèrdua important de la qualitat de vida dels pacients i, a vegades, deriva en complicacions greus com la disfunció o la pèrdua de l'extremitat.

Actualment Bori coordina un projecte de recerca sobre el recanvi en 1-temps finançat per l'Institut de Salut Carlos III amb la participació de vuit hospitals de referència en el tractament d'aquesta patologia, entre els quals hi ha l'hospital Josep Trueta de Girona, i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). L'objectiu principal de l'estudi és comparar l'efectivitat clínica del recanvi en 1-temps enfront del recanvi en 2-temps en pacients amb infecció crònica d'una pròtesi de maluc en termes de curació de la infecció. El projecte finalitza aquest any i s'espera poder publicar els resultats comparant les dues estratègies.