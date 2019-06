Salut destinarà 30 milions a finançar divuit projectes d'innovació sanitària

El Departament de Salut finançarà per primer cop un total de divuit projectes d'innovació impulsats per l'ICS i una desena de centres sanitaris de tot Catalunya, entre ells el de l'hospital de Figueres. La iniciativa s'emmarca en el Programa de Compra Pública d'Innovació en Salut del Govern, que suposarà una inversió de 30 milions. La meitat d'aquest import l'aportarà la Generalitat i la resta s'obtindrà de fons Feder.

Entre les iniciatives que es desenvoluparan destaca un programa per monitoritzar els pacients crònics amb una app i millorar la comunicació entre els metges i els malalts, un altre per reduir les malalties de transmissió sexual o un per fer hemodiàlisi a domicili.

«L'objectiu és potenciar i fomentar la innovació en el sistema públic de salut», va assegurar ahir la consellera de Salut, Alba Vergés.

En aquest mateix sentit s'ha expressat el conseller d'Economia, Pere Aragonès, que va assegurarque el que s'està fent és «invertir»la manera com es duu a terme la compra pública. «El que fem és identificar la necessitat i fer que el mercat produeixi nous productes», va comentar el vicepresident, tot assenyalant que el Govern esdevé «un agent que fomenta la innovació». «Hi haurà un efecte vessament perquè un determinat projecte no només servirà per desenvolupar un aplicatiu tecnològic per a un centre concret, sinó que la mateixa innovació serà escalable a d'altres àmbits de l'economia», va indicar.