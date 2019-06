El 80% de les malalties del futur estaran relacionades amb l'estil de vida

Vuit de cada deu malalties del futur estaran relacionades amb l'estil de vida, segons Ramon Gomis, director dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC. Gomis assenyala que els experts preveuen un augment de les malalties cardiovasculars, que avui dia són una de les principals causes de mort. La diabetis, l'aterosclerosi, la hipertensió o l'obesitat, totes relacionades amb aspectes nutricionals i hàbits de son, poden provocar problemes amb el cor i els vasos sanguinis; així com les malalties degeneratives i el càncer.

Malalties degeneratives com el Parkinson o l'Alzheimer, les patologies relacionades amb la immunitat o amb problemes respiratoris, algun tipus d'al·lèrgies, també es poden veure accelerades per factors mediambientals, com un excés de contaminació, per exemple; mentre que el cas del càncer, en la incidència que pugui tenir hi influeixen factors ambientals, no solament genètics. Eliminar el tabac o reduir la contaminació ambiental i l'ús de gasoil o altres contaminants redueix àmpliament el risc de patir alguns tipus de càncer.

Encara que sempre es diu, no deixa de ser veritat: una bona alimentació i una vida activa no solament allarguen la vida, sinó que també la milloren. «La dieta mediterrània redueix les taxes de càncer, diabetis i malalties coronàries», explica Anna Bach Faig, professora del màster universitari de Nutrició i Salut i investigadora del grup FoodLab de la UOC.

Malgrat això, l'experta alerta de l'abandonament creixent de la dieta mediterrània, «per la influència d'hàbits i costums alimentaris forans poc saludables». «L'obesitat es considera l'epidèmia del segle xxi, especialment entre els infants. Les malalties cardiovasculars continuen essent la primera causa de mortalitat, i la síndrome metabòlica i la diabetis mellitus són un problema de magnitud global entre els països desenvolupats. Aquests fets van en paral·lel a l'abandonament dels hàbits que van situar la dieta mediterrània en l'eix de la longevitat entre els països de la conca mediterrània», insisteix l'experta de la UOC, que ahir organitzava una jornada sobre e-Health, alimentació i activitat física a Vigo.

L'altre eix fonamental per a viure més i millor és l'exercici. Segons l'OMS, el sedentarisme és un dels principals factors de mort prematura. L'activitat física moderada durant com a mínim mitja hora cinc dies a la setmana o l'exercici intens durant almenys vint minuts tres vegades per setmana redueixen un 31% el risc de mort. No obstant això, una quarta part de la població no fa prou activitat física, cosa que amenaça la salut d'aquesta població, segons dades de l'OMS.