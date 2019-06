Exhaurides les entrades per a la funció solidària de «Yo sobreviví a la EGB»

El monologuista badaloní Jordi Merca portarà diumenge el seu espectacle de stand-up Yo sobreviví a la EGB al Teatre de Salt per recollir fons pels serveis que ofereix la Fundació Oncolliga Girona als malalts de càncer. Es tracta de la primera funció benèfica que Merca fa d'aquest espectacle, estrenat fa un any i mig, i les entrades ja estan exhaurides des de fa dies.

La iniciativa va sorgir de Femi Montero, afectada de càncer i autora del blog La esencia de vivir, qui després d'assistir a una de les funcions a Barcelona, es va posar en contacte amb Jordi Merca per Facebook per proposar-li fer una funció a salt amb finalitats benèfiques. «Ella no tenia gaires esperances que li fes cas, però jo vaig veure que era una cosa seriosa i m'hi vaig llençar de cap», explica Merca, que assegura que tant ell com el músic que l'acompanya estan molt il·lusionats de poder actuar per aquesta causa.

Aquesta no és la primera col·laboració de Femi Montero amb l'Oncolliga, entitat per a la qual ja ha organitzat altres activitats solidàries, com ara un concert de El Último Tributo a La Mirona, o la venda de diferents productes de marxandatge, com bolígrafs o galetes, en comerços de Girona i Salt.