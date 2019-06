El festival Art Fair d'Empuriabrava convida a «refrescar-se» pel càncer

El festival Art Fair Costa Brava, que se celebrarà a Empuriabrava al juliol, inclourà una activitat solidària a benefici de la Fundació Oncolliga Girona. El primer festival d'arts d'Empuriabrava, organitzat per l'associació cultural Desat'art de Figueres i la direcció de l'hotel Castell Blanc d'Empuriabrava impulsa la proposta «Refresca't pels malalts de càncer» per recollir fons per a l'entitat d'ajuda als malalts de càncer i les seves famílies a les comarques gironines.

La direcció de l'hotel cedeix la seva piscina per aquest acte solidari, que consistirà a convidar els assistents a la fira a fer un bany a canvi d'un donatiu de 3 euros per a l'Oncolliga (de 9 del matí a 1 del migdia). També hi haurà un refresc per les persones que s'apuntin a refrescar-se pels malalts de càncer.

Per animar més a la gent i que l'acte solidari tingui un cop d'humor, Desat'art ha convidat l'actor lloretenc Paco Moreno a fer una performance divertida dins la piscina.



Tot tipus de disciplines

El festival se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de juliol i comptarà amb moltes varietats artístiques com: art pictòric, escultura, fotografia, dansa, teatre, música en viu i diferents desfilades d'art de perruqueria i de moda actual. Tot es farà a l'hotel Castell Blanc aprofitant tots els racons d'aquesta instal·lació hotelera.

Dins de l'hotel hi hauran instal·lat 35 panells per mostrar l'art d'artistes europeus seleccionats i a l'exterior, a la piscina i els seus voltants, s'instal·laran escultures de molts estils d'escultors de l'associació organitzadora. Al costat de la piscina hi haurà una passarel·la per les desfilades i unes 14 parades d'artesania selecta pels visitants.