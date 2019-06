Sílvia Pérez Cruz porta la seva música a la Vall d'Hebron

La cantant empordanesa Sílvia Pérez Cruz ha portat la música a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona amb un concert per als pacients i familiars. La palafrugellenca ha participat en el projecte Música en vena, que porta la música als llocs on no n'hi sol haver, i ha actuat per als pacients ingressats a la UCI de traumatologia i a la planta d'oncologia.

Al seu compte de Facebook, la cantant ha explicat que el projecte, «colpidor i emocionant», l'ha permès viure un dia «molt especial, on la música tenia encara més sentit i es feia evident que també ajuda en alguns casos».

L'associació Música en música organitza microconcerts en hospitals, col·laborant amb músics com Jorge Drexler, la Mari de Chambao o Tomatito i José Mercé. Recentment, també ha col·laborat amb la cantautora catalana Judit Nedderman, que va cantar a l'UCI neonatal de l'hospital de Can Ruti de Badalona i per als pacients de l'ICO.