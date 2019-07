Aquests són els exercicis que has de fer per aprimar-te segons la teva edat

Aquests són els exercicis que has de fer per aprimar-te segons la teva edat

Amb l'arribada de l'estiu, les temperatures augmenten i platges i piscines es converteixen en el refugi perfecte per a gran part de la població. A més, els més afortunats aprofiten les vacances, típiques en aquestes dates, per visitar paradisíacs llocs en els quals gaudir del bon temps. Es tracta d'una època de l'any en què ventalls i ventiladors es tornen protagonistes i la roba, en molts casos, fins i tot molesta.

Els més previsors van decidir apuntar-se fa ja uns mesos al seu gimnàs més proper o començar a entrenar per reduir aquests quilos de més i lluir els seus cossos aquest estiu. Però, l'exercici no només ajuda a aprimar-nos. Més enllà del simple fet estètic, entrenar de forma constant produeix un gran nombre de beneficis per a la nostra salut. No obstant això, cal tenir en compte el tipus, la intensitat i la quantitat d'exercici que realitzem, ja que és recomanable que estigui d'acord a la nostra capacitat física i edat. En aquest article hem reunit uns petits consells per conèixer el tipus d'exercici que podem realitzar depenent de l'etapa de vida en què ens trobem.



Dels 20 als 30 anys d'edat

Normalment als 25 anys d'edat les persones es troben en el millor moment físic de la seva vida. Els temps de reacció són els menors i la velocitat a la qual el cos bombeja oxigen als músculs és la més gran. A partir d'aquesta edat, sol ser habitual que el nostre rendiment comenci a disminuir progressivament.

Per alentir aquesta pèrdua de capacitats és recomanable practicar regularment activitats físiques que ens mantinguin actius. Augmentar la massa muscular i la densitat òssia en aquestes edats ajuda a retenir anys més tard. Si s'ha abandonat la competició pot ser el moment de provar nous esports. Però hauríem de mantenir un entrenament regular durant la setmana.

Dels 30 als 40 anys d'edat

A partir dels 30 anys és possible que la vida familiar i la carrera professional ens treguin més temps del que volem. En aquest tram de la vida solen arribar els fills, una aventura que farà més complicat que puguem practicar esport amb certa regularitat. No obstant això, és una cosa que hauríem d'intentar per mantenir el to físic i la salut cardiovascular.

Si a la feina passem diverses hores sobre la cadira, hauríem de seure de manera correcta, per evitar danyar l'esquena. El mateix passa si hem d'aixecar pesos. Aprendre a realitzar moviments menys nocius serà de gran ajuda per evitar lesions i cuidar el nostre cos.

En aquesta època de la vida en què no ens sobra el temps, podem optar per realitzar exercici d'alta intensitat. El ciclisme, el 'spinning', el boot camp o el 'CrossFit' solen ser disciplines molt recorregudes. En menys d'una hora podem fer una sessió que alterni trams d'alta intensitat amb altres trams d'intensitat més reduïda. Una cosa positiva d'aquests esports és que podem practicar-los en un gimnàs, sense mullar-nos ni passar fred. Així mateix, si els nostres horaris no coincideixen amb els dels nostres companys, podem practicar-los en soledat.

A les dones que hagin donat a llum en aquesta etapa de la seva vida els afavoreix dur a terme exercicis que serveixin per enfortir el seu sòl pèlvic per prevenir una possible incontinència.

Dels 40 als 60 anys d'edat

Moltes persones solen augmentar de pes a partir dels 40 anys. Per a elles són recomanables exercicis de resistència, que contribueixen a cremar les calories i contrarestar l'acumulació de greix. També és positiu realitzar un treball de força a la sala de fitness del teu gimnàs per mantenir els músculs forts.

A partir dels 50 anys es solen intensificar els dolors i poden aparèixer les malalties cardiovasculars, més encara en les dones postmenopàusiques. Els exercicis de força o caminar són molt beneficiosos.

Dels 70 anys d'edat en endavant

A partir dels 70 anys d'edat el cos comença a ser més fràgil i feble. Per aconseguir retardar el màxim possible aquest debilitament, hem de mantenir les habilitats cognitives, com la memòria, l'atenció, la comprensió, etcètera. Per això, resulten imprescindibles els exercicis mentals, com els mots encreuats, els sudokus o les sopes de lletres entre d'altres. Però, l'exercici físic tampoc ho hem de deixar de banda. Realitzar petites passejades o anar a casa de familiars servirà per no quedar-nos llargs períodes de temps postrats en una butaca. És important parlar amb altres persones, comunicar-se i realitzar activitats que ens agradin. Combatre la solitud és un repte que se sol afrontar quan vam entrar a la tercera edat.

Al llarg de la nostra vida ens hem de moure, realitzar diferents activitats que ens diverteixin i ens ajudin tant física com mentalment. Hem de potenciar la nostra faceta inquieta. Així contribuirem a millorar la nostra salut i la nostra qualitat de vida.