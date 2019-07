El bacteri 'menja carn', què és i com protegir-se d'ella?

Amb l'arribada de l'estiu les platges s'omplen de turistes que busquen refrescar-se per combatre els mesos més calorosos de l'any. Grups d'amics, parelles i famílies senceres gaudeixen del bon temps, de la sorra i de les onades del mar. Però, en aquests dies de gaudi i descans aguaiten perills que de vegades passem desapercebuts.

El sol, les meduses, els eriçons de mar o el mateix perill dels corrents marins són amenaces que podem trobar en un dia de platja. No obstant això, moltes vegades no comptem amb aquests perills invisibles, que cada vegada són més habituals.

És el cas del bacteri 'menja carn', que ja des de fa anys hem sentit a parlar. De nom científic Vibrio vulnificus, aquest patogen, que prospera en aigües marines càlides, pot provocar infeccions en l'ésser humà.

Normalment, les persones es veuen afectades pel consum de marisc contaminat amb aquest bacteri, encara que també és possible que aquest bacil (bacteri amb forma de barra) penetri en el nostre organisme per mitjà d'una ferida oberta que entra en contacte amb l'aigua on es troba aquest bacteri 'menja carn'.

La majoria de les persones que es veuen afectades solen patir símptomes lleus, encara que en els individus que tenen deficiència immunològica poden patir septicèmia, que pot arribar a ser mortal. També pot provocar en aquestes persones infecció de ferides o problemes gastrointestinals. És possible que aquest patogen generi infeccions de la pell, de la sang o causar fascitis necrotitzant, una infecció poc comuna que destrueix la pell i el teixit muscular.

Un estudi publicat a Annals of Internal Medicine considera que els metges han de "ser conscients de la possibilitat que les infeccions per V. vulnificus es produeixin amb més freqüència fora de les àrees geogràfiques tradicionals". I és que, aquest bacteri està apareixent cada vegada més a prop de les platges i en llocs més al nord, a causa del escalfament global.

Per tal d'evitar infectar-nos és recomanable no banyar-se si tenim alguna ferida oberta en el nostre cos. Si tenim una petita ferida, podem optar per embenar-nos la pell amb un embenat impermeable que impedeixi que la pell entri en contacte amb l'aigua. Una altra forma de prevenir una infecció seria no menjar marisc cru o poc cuit, de manera que caldria cuinar bé per reduir el risc.