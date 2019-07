5 aliments que sempre menges de vacances i et fan engreixar

Arriben les vacances i amb elles els xiringuitos, els gelats a la platja, les cerveses a les terrasses... Les calories de la nostra dieta d'estiu es disparen i fan anar en orris l''operació biquini'. Si al setembre no vols tornar amb uns quants quilos de més, descobreix quins aliments són els que més et fan engreixar en aquestes dates i pren-los només de tant en tant per donar-te un caprici:



1. Gaspatxo

És el plat de l'estiu per excel·lència i ve de gust a tota hora quan la calor és més forta. Fet amb tomàquet, oli d'oliva, cogombre, pebrot, etc., a primera vista pot sembla d'allò més saludable sempre que optem per fer-ho a casa o vigilem els ingredients exactes que porten aquells que compres als supermercats.

2. Polos de gel

Si quan vas a la geladeria esculls els polos de gel perquè penses que són menys calòrics que la resta, estàs equivocat. Aquests pols són plens de sucres afegits. La millor opció per gaudir d'un bon gelat és que optis per fer-los tu mateix a casa.

3. Cervesa

Tots sabem que la cervesa engreixa, però és molt complicat resistir-se a una de ben fresqueta per pal·liar la calor en una tarda d'estiu. Limita el seu consum durant l'estiu o decanta't per prendre cervesa sense alcohol per restar algunes calories.

4. Patates fregides

Les cervesetes d'estiu solen anar sempre acompanyades d'una mica de pica-pica com les patates fregides o cacauets. Simplement intenta no menjar-ne o canvia el plat per un d'olives, una alternativa molt més sana.

5. Pastisseria industrial

Si durant les vacances t'allotges en un hotel amb bufet per esmorzar, vés amb compte amb la pastisseria industrial. Intenta no menjar-ne una peça cada dia i alterna amb esmorzars més lleugers basats en fruites i lactis.