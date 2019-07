La Fundació Pasqual Maragall homenatjarà els 1.700 socis que té a Girona

La Fundació Pasqual Maragall homenatjarà els 1.700 socis i donants i els 120 cuidadors amb què compta a les comarques gironines amb un acte el dimarts 9 de juliol a la Casa de Cultura de Girona. L'acte «Les veus de la Fundació Pasqual Maragall a Girona», una trobada per abordar l'Alzheimer des de les perspectives dels canvis que provoca en l'entorn familiar el diagnòstic de la malaltia i la necessitat d'ajudar i demanar ajuda per evitar l'anomenat síndrome del cuidador.

L'acte, presidit per la portaveu de la Fundació, Cristina Maragall, estarà conduït per la periodista Roser Reyner i comptarà amb la presència d'alguns dels protagonistes que fan possible el projecte social i de recerca de la Fundació a Girona, a més de l'actuació del Cor Geriona.

D'una banda, Montse Canet, responsable de continuïtat d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS); Marian Pérez, directora de màrqueting i comercial de Grup Mutuam, Oriol Turró, psicòleg i tècnic del registre de Demències del Grup de Recerca Envelliment, Discapacitat i Salut de l'Idibgi aportaran el seu punt de vista envers les necessitats que sorgeixen a partir del diagnòstic i del paper de les institucions durant tota l'evolució de la malaltia, tant al servei de la persona amb Alzheimer com al de la seva família.

D'altra banda, Glòria Mas, terapeuta de l'Àrea Social de la Fundació Pasqual Maragall, compartirà la seva experiència al capdavant dels grups terapèutics de la seva perspectiva professional i a través de cuidadors i socis, que explicaran el seu pas per la Fundació i destacaran la importància de demanar ajuda per aprendre a conviure amb la malaltia i evitar els símptomes de l'anomenat síndrome del cuidador.

Tots ells seran els protagonistes de diferents converses on explicaran les seves històries personals amb la voluntat que el públic conegui millor la tasca que fa la Fundació a Girona, especialment pel que fa al suport social als afectats d'Alzheimer a través dels seus grups terapèutics.

Des de l'any 2017 i gràcies al suport de Dipsalut, la Fundació porta quatre anys consecutius organitzant a Girona grups terapèutics per a cuidadors de familiars malalts d'Alzheimer, en què han participat 120 persones. Actualment hi ha dos grups en marxa que van començar al febrer i finalitzaran aquest mes i està previst que a partir d'octubre s'obri una nova convocatòria amb dos grups més fins al desembre.