Cada vegada més gent el consumeix

R. P. 2019.06.15 | 16:54

Les postres de moda en supermercats amb 50 calories que triomfa per perdre pes sense esforç

A l'hora de perdre pes hi ha alguna cosa que preocupa sobre totes les coses. Es tracta de les postres. I és que si hi ha dues coses que no tenim excessivament controlades a l'hora de perdre pes i que hauríem de mirar d'una manera més detallada és el que bevem mentre mengem i sopem i el que ens prenem com a postres.

Aquest petit plaer amb el qual tanquem els dinars i al qual hem de prestar més atenció. Els nutricionistes porten temps insistint en això: de res serveix que t'esforcis en fer dinars i sopars molt controlats pel que fa a calories es refereix si després et prens unes postres amb excés de calories.

Per això avui et portem unes postres que està causant sensació en xarxes socials i que ha fet que molts supermercats hagin d'augmentar el seu "estoc" d'aquest tipus de productes. Es tracta d'una cosa que, a més, compleix amb els requisits d'aquells que estan canviant de vida i no precisament per aprimar-se sinó per portar una alimentació més sana: es tracta de la xocolata "negra", la més pura, la que està menys barrejada.

Unes unces d'aquesta xocolata (a alguns els resultarà difícil acostumar al seu sabor però tot és qüestió que vagin passant els dies) tenen només 50 calories i, per tant, no sumarà massa a la teva dieta diària. Recorda que sempre el més important és aprendre a comparar les calories que ingereixes al final del dia amb les que gastes. En aquest sentit a més de menjar millor és important que et moguis més. Amb uns 15.000 passos al dia (que són ni més ni menys que els que recomana l'Organització Mundial de la Salut per estar en bona forma), hauria de ser suficient.

El millor d'aquestes postres és, a més, que amb prou feines has de preparar res i que, per sobre de tot, és una cosa que pots combinar amb altres productes naturals i que també tenen poques calories. Es tracta d'un producte molt recomanat i que et va a fer molt bé i et va a ajudar a aprimar d'una forma ràpida, segura i molt eficaç. Esperem que tots els nostres trucs (avalats per nutricionistes) et siguin d'utilitat i els puguis aplicar per tenir una millor salut.