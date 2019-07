Això és el que has de sopar per perdre pes i no passar gana

Diuen els nutricionistes que no és veritat que l'esmorzar sigui l'àpat més important del dia. Tampoc el sopar. Al final el que s'ha de tenir en compte, segons aquests experts, és el còmput global de calories que ingereixes al llarg de tota la jornada. És a dir: només et pots aprimar si hi ha un dèficit calòric. La mateixa lògica ho diu: perdràs pes si ingereixes menys calories de les que gastes al llarg del dia. Però com ho pots controlar?

La veritat és que es pot fer d'una manera molt senzilla: els nous rellotges intel·ligents i les aplicacions mòbils que han sortit al mercat en els últims mesos permeten vigilar les calories que entres al cos i les que cremes. Però la importància del sopar va més enllà de l'energia que et dóna aquest últim àpat del dia: has de controlar-lo per facilitar la digestió, per descansar bé i per no anar a dormir amb calories buides que ja no cremaràs.

Llavors què has de sopar per perdre pes? El primer que has de tenir clar és que has d'oblidar-te de l'alcohol. Així que millor sopar amb aigua. Així restaràs calories que no porten enlloc. Atenció que tampoc has d'introduir al teu últim menú del dia begudes ensucrades ni refrescs a menys que siguin de la gamma "zero".

Una altra clau important a tenir en compte és que un sopar lleuger et permetrà dormir i descansar millor. I això és important.

Però anem al més tangible. Quins aliments has de posar en aquest sopar per perdre pes? El més senzill és que optis sempre per "real food" i que rebutgis els ultraprocessats. Oblidar-te de postres prefabricats i optar per fruita després de sopar (sigui una pera, una poma o un plàtan), aconseguiràs restar calories innecessàries. Oblida d'una vegada el mite que la fruita a la nit engreixa. I com a plat principal opta sempre per verdures. Si pot ser en brou o en batut. Això farà que compleixis dos objectius: sopar de forma sana i, a més, complir amb les cinc peces de fruita i verdura que has de consumir cada dia.

Finalment no et quedis al sofà després d'aquest sopar. Passeja. Mou-te durant uns 15 minuts. Pots cremar moltes calories. Recorda que el més important és tenir una vida sana.