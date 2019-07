Els restaurants també es mullaran per l'esclerosi múltiple aquest estiu

Els restaurants també se sumen enguany a la campanya «Mulla't per l'esclerosi múltiple», que se celebrarà aquest cap de setmana. Des d'aquesta setmana i fins al setembre, prop d'un centenar de piscines, espais municipals, càmpings i restaurants de les comarques gironines participen en la iniciativa que organitza cada any la Fundació Esclerosi Múltiple per donar visibilitat a la malaltia, que afecta entorn d'un miler de gironins, i recollir fons.

Aquest any es posa en marxa la campanya «Restaurants que es mullen», en què participen establiments de Lloret de Mar i de Castell-Platja d'Aro i s'Agaró i que s'allargarà del 15 al 31 de juliol. Diversos establiments adherits a l'Associació d'Hosteleria, Restauració i Oci de Platja d'Aro, Castell d'Aro i s'Agaró i el Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar oferiran un plat o una tapa solidaris, que s'identificaran amb la imatge d'un cor i unes mans, i cediran part de la recaptació a la Fundació per aturar l'impacte de la malaltia.

Com cada any, però, el gruix de la campanya solidària es concentra a les piscines durant aquest diumenge. L'acte central del «Mulla't per l'esclerosi múltiple» a les comarques gironines es farà aquest any a les piscines del Club Natació Olot, però els qui vulguin remullar-se i contribuir a la causa ho poden fer arreu de la demarcació. En el cas de la ciutat de Girona ciutat, per exemple, hi participaran les piscines municipals de la Devesa i de Santa Eugènia–Can Gibert del Pla i la piscina del Complex Esportiu de Sant Ponç del GEiEG.

«El Mulla't és una campanya important per la tasca de sensibilització de l'esclerosi múltiple que suposa. A més, és una iniciativa que demostra que quan hi ha una bona entesa entre institucions, associacions i sector mèdic es pot avançar molt en recerca, en recaptació i en donar a conèixer diferents malalties», va ressaltar divendres passat la regidora Eva Palau en la presentació de la campanya d'enguany a Girona, en què també van participar el cap del Servei de Neurologia dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina de Salt, Lluís Ramió; la coordinadora de la campanya a Girona, Maria José Muñoz, i la directora de Comunicació de la Fundació Esclerosi Múltiple, Íria Saà.



Vint-i-sis edicions

El «Mulla't per l'esclerosi múltiple» es va celebrar per primer cop el 17 de setembre de 1994 a 67 piscines a Catalunya i l'últim any ja hi van participar més de 600 instal·lacions. Es calcula que cada any més de 100.000 persones es mullen i neden uns metres en solidaritat amb qui pateix aquesta malaltia neurològica.

A través de la campanya, la Fundació Esclerosi Múltiple vol conscienciar la població sobre la malaltia, que actualment afecta unes 7.500 persones a Catalunya. Tots els fons es destinen a lluitar contra aquesta malaltia neurodegenerativa i fins ara sense cura a través de programes per als afectats i de la promoció de la recerca.

Aquest any, la Fundació posa el focus en els símptomes menys visibles de la malaltia com la fatiga, el dolor, la depressió i la disfunció sexual. La presidenta de la Fundació, Maria José Abella, explica que «sovint són els símptomes menys tractats, però els que acaben sent més incapacitants i els que més influeixen en la qualitat de vida del pacient». I afegeix que «hem d'incidir en la importància de les teràpies integrals i personalitzades que busquin solucions als problemes tant físics com psicològics».