La Taula de Salut i Joves de Santa Coloma de Farners es consolida

La Taula de Salut i Joves de Santa Coloma de Farners s'ha consolidat en el darrer curs, millorant la coordinació amb els centres de Secundària per potenciar les habilitats socials i psicoemocionals dels adolescents. La taula va néixer el 2017 per abordar la salut dels joves a partir de dinàmiques als mateixos centres educatius creant espais de reflexió al voltant de conductes de risc, per tal de fer-los més conscients de les seves actituds i afavorir la presa de decisions autònomes i responsables.

Aquesta xarxa d'agents està constituïda pel CAP que lidera el programa Salut i Escola, el Centre de Salut Mental Infantojuvenil, Mossos, Dipsalut amb el Programa Sigues Tu, l'Oficina Jove i l'Àrea de Joventut de l'Ajuntament de Santa Coloma amb el Programa Nucli Jove i el SIAD.

L'impuls d'aquesta taula és la coordinació de tots els agents de salut que intervenen en els centres educatius de Secundària, per oferir als equips docents, sobretot tutors i tutores, una estructura més clara de les intervencions que es fan als seus grups. Les sessions ofereixen espais per observar dinàmiques personals i grupals, i poder acompanyar-les amb més consicència.

Durant aquest curs s'ha demanat l'opinió de l'alumnat d'ESO a partir d'una enquesta en la que han participat 409 joves tant de la Salle com de l'institut, on se'ls han fet preguntes sobre la seva vivència de les sessions i les necessitats i demandes dels mateixos joves.

A més a més, s'ha portat a terme una valoració de la Taula de Salut i Joves amb els equips directius dels dos centres.

El proper curs, la taula continuarà amb aquestes accions en els centres educatius i fora, per potenciar la prevenció comunitària en l'àmbit social, famílies i espais com festes i fires on hi ha conductes de risc. L'objectiu és encoratjar la participació joves per canviar comportaments i hàbits i generar xarxes de prevenció solidàries i participatives.