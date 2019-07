Posar sucre als sucs de fruita augmenta el risc de patir càncer

Beure grans quantitats de suc de fruita amb sucre afegit pot augmentar el risc de patir càncer. Així ho assegura un estudi de científica de la Universitat París 13 publicat a la revista científica BMJ.

L'estudi, en el que han participat més de 100.000 persones, buscava una relació entre el consum de begudes ensucrades i l'augment en el risc d'una mort prematura. Els resultats han confirmat que aquesta relació existeix, i revelen que, pel que fa al risc de càncer, tan perjudicial és beure un refresc ensucrat o una beguda energètica, com un suc de fruita amb sucre afegit.

Begudes com la cola i les begudes energètiques s'han relacionat amb l'obesitat, que és causa de càncer, però els investigadors francesos suggereixen que el sucre afegit als sucs, encara que siguin fets només amb fruita, són igual de perilloses. "Quan el grup de begudes ensucrades es va dividir en sucs de fruites 100% i altres begudes ensucrades, el consum d'ambdós tipus de begudes es va associar amb un major risc de càncer en general", afirma l'estudi.

Reduir la quantitat de begudes ensucrades que consumim, juntament amb els impostos sobre sucre i les restriccions al màrqueting, podrien ajudar a reduir la càrrega del càncer, segons els autors. "Com és habitual amb la nutrició, la idea no és evitar els aliments, només per equilibrar la ingesta", afirma Mathilde Touvier, que va dirigir la investigació.