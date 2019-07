Tot a punt per a provar una vacuna contra la SIDA

Tot a punt per a provar una vacuna contra la SIDA

El gegant farmacèutic Johnson & Johnson testarà una vacuna contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH) a Estats Units i Europa, una inoculació experimental dirigida a cadenes específiques del virus.

La companyia vol desenvolupar una vacuna capaç de fer front a un sens fi de cadenes genètiques del virus, que canvia de manera constant, en tant que algunes de les dosis estaran dirigides a cepes en concret, segons mitjans locals.

Al voltant d'1,1 milions de persones als EUA i dos milions a Europa viuen amb VIH, que ataca el sistema immune del cos i disminueix les seves defenses, fent-lo més susceptible de patir malalties. Al final deriva en SIDA.

Johnson & Johnson també es troba involucrat en un projecte similar a l'Àfrica, un programa en la segona fase pel qual 2.600 dones de cinc països sud-africans rebran la immunització, amb els primers resultats esperats per 2021.

La companyia, a través del seu vicepresident i cap del departament científic, Paul Stoffels, va assegurar fa dos mesos que "trobar una vacuna segura i efectiva ha demostrat ser un dels grans desafiaments del nostre temps".

"Johnson & Johnson i altres participants s'asseguren que aquest esforç científic roman com una prioritat global", va dir en un comunicat.

Ara mateix no hi ha cap vacuna que eviti la infecció, tot i que sí que hi ha medicaments retrovirals i que eviten el seu contagi.

El president nord-americà, Donald Trump, es va comprometre a posar fi a l'epidèmia de VIH el 2030, una data que en el cas de l'estat de Nova York, en boca del seu governador Andrew Cuomo, baixa fins a 2020.