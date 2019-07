El Banc de Sang busca donants d'origen subsaharià amb grups sanguinis poc freqüents

El Banc de Sang i Teixits està buscant donants de procedència subsahariana amb grups sanguinis rars. El creixement de població subsahariana a Catalunya en els darrers anys fa que sigui necessari trobar donants d'aquesta procedència amb grups sanguinis pocs freqüents.

I és que, a banda dels grups sanguins majoritaris -l'A, B, AB i O amb les seves varietats Rh+ i -, al món hi ha més de 300 grups sanguinis. A més, una de cada 10.000 persones té una sang d'un grup minoritari i això suposa que entre el 0,01 i el 0,1% de la població necessita un donant igual que sigui compatible. És per això que el Banc de Sang i Teixits busca donants amb aquesta sang tan poc freqüent per atendre els pacients del mateix grup.

Les persones d'un mateix origen geogràfic comparteixen grups sanguinis similars, i per això alguns grups sanguinis rars són més fàcils de trobar entre persones d'un mateix indret.

Per exemple, un dels grups rars és l'U negatiu, originari de l'Àfrica subsahariana. Donat que en els darrers anys s'ha incrementat el número de persones d'origen subsaharià vivint a Catalunya, s'han incrementat les necessitats de transfondre sang d'aquests grups rars propis de l'Àfrica.

Quan un pacient necessita rebre sang rara per a una transfusió, el temps és vital. Els malalts no poden esperar i per això el banc vol identificar nous donants d'origen subsaharià que els permetin garantir la disposició de sang compatible quan algú en necessiti.

El Banc de Sang té localitzats a Catalunya mig miler de donants amb grups sanguinis poc freqüents, als quals truquen quan un pacient els necessita. A més, hi ha una xarxa internacional de centres especialitzats en sang rara de la qual el Banc de Catalunya forma part. A tot el món hi ha uns 60 centres de 26 països diferents preparats per ajudar-se mútuament.

Tot i això, cal incrementar el nombre de persones al registre de donants de sang rara i per això demanen que si algú creu que pot ser donant de sang rara, es posi en contacte amb un centre de donació.