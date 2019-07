Impulsen una campanya per editar un llibre sobre la sexualitat femenina

Un grup de tres llevadores, entre elles Sílvia Molina de l'Espai Mares de Girona, han posat en marxa una campanya per publicar un conte il·lustrat sobre la sexualitat femenina. La publicació es dirà Ahi abajo, l'editarà Cuatro Hojas, i inclourà una guia didàctica il·lustrada per Isabel A. Cienfuegos per trencar mites i aprofundir en el coneixement sobre el cos de la dona.

Els mecenes que contribueixin a la campanya reservant el seu llibre abans del 21 d'agost a la plataforma Verkami, podran beneficiar-se de les recompenses preparades pel grup.