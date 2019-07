Menys del 25% dels gironins moren a casa seva, i la majoria ho fan a l'hospital, segons les dades del Registre de Mortalitat a Catalunya del 2017, fetes públiques ahir pel Departament de Salut coincidint amb la presentació de l'Observatori de la Mort. Aquesta iniciativa recull totes les dades relacionades amb el lloc i les circumstàncies en què moren les persones a Catalunya per analitzar-les i fer propostes de millora sobre l'accés a tractaments i serveis al final de la vida.

Així, les dades de Salut indiquen que l'any 2017 el 23% de les dones de Girona i el 22% dels homes van morir al seu domicili, superant la mitjana catalana, que és del 19%. Les dades de Girona són molt similars a les de Tarragona i queden a mig camí de les de Barcelona -on no arriba al 17%- i Lleida, on el 27% de les dones i el 28% dels homes va morir a casa seva.

Cada hora moren set persones a Catalunya, però el lloc on ho fan depèn de l'edat, les circumstàncies, la renda i també del gènere.

Les persones de més nivell socioeconòmic passen els últims dies de vida a casa i amb el Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (Pades) més que no pas les que tenen rendes baixes, que ho fan en residències socials i centres sociosanitaris.

A mesura que s'acosta el moment de la defunció hi ha menys persones a casa i més de la meitat de les defuncions a Catalunya s'esdevenen en centres hospitalaris, més homes que dones. En canvi, les catalanes moren més que els homes en residències sociosanitàries. A partir dels 65 anys, els homes passen més dies a casa i als hospitals, mentre que les dones, a residències i centres sociosanitaris.

En el cas de les comarques gironines, la majoria dels traspassos es van produir en un centre hospitalari, on es van registrar el 45% de les morts en dones i el 54% en homes. A més, un de cada cinc homes de la demarcació va morir en una residència, una proporció que en el cas de les dones arriba al 28%.

En total, 3.365 persones -3.139 dones i 3.226 homes- van morir el 2017 a Girona. Les causes majoritàries van ser les malalties del sistema circulatori, els tumors i les patologies respiratòries en el cas de les dones, mentre que en els homes van ser, per aquest ordre, el càncer, les malalties cardiovasculars i les del sistema respiratori.

Les estadístiques es van donar a conèixer ahir durant la presentació de l'Observatori de la Mort, que s'encarregarà de recollir dades i proposar mesures per «garantir el dret a una mort digna», com a avançament a la proposta de la Generalitat de legalitzar l'eutanàsia, segons el Departament.

L'Observatori, impulsat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), anirà en la la direcció de fomentar «una societat que acompanya i respecta els desitjos de les persones, amb dignitat», segons va destacar ahir la consellera de Salut, Alba Vergés.

De l'Observatori de la Mort també s'extreu que homes i dones viuen un nombre d'anys semblant en bona salut (66,5 anys); per tant, les dones viuen més anys que els homes però amb mala salut.

De fet, l'esperança de vida de les dones a Catalunya és de 86,2 anys i la dels homes arriba als 80,7 anys.

Els informes també indiquen que les persones sol·licitants del grau del reconeixement de dependència tenen una edat avançada, ja que el 54,6% té més de 80 anys.

L'Observatori també destaca que, en el 2018, la mitjana d'edat de defunció ha incrementat en un 2,9% respecte a la del 2007.

Pel que fa a les cures pal·liatives, s'estima que aproximadament un 62% de les defuncions de la població adulta i un 67% de les defuncions en població pediàtrica és susceptible de rebre atenció pal·liativa, és a dir, unes 40.500 persones adultes i uns 200 infants i adolescents.