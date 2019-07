Els càmpings i entitats sanitàries impulsen una campanya solidària

Alguns dels càmpings gironins ja duien a terme, fins ara, iniciatives solidàries, però aquesta temporada han decidit sumar esforços per impulsar una potent campanya solidària del sector amb l'objectiu que els establiments i els seus visitants s'impliquin en diferents causes socials que reverteixen en el conjunt de la ciutadania. La campanya, que porta el nom de «Càmping solidari», es durà a terme en col·laboració amb el Banc de Sang i Teixits de Girona, l'Associació Polseres Candela, que lluita contra el càncer infantil, i la Fundació Esclerosi Múltiple. De moment, participen en la iniciativa més de la meitat dels càmpings que formen part de l'Associació de Càmpings de Girona (ACG) i la idea és donar-li continuïtat de cara a les pròximes temporades turístiques.

El president de la Federació Catalana de Càmpings (FCC), Miquel Gotanegra, explica sobre la iniciativa que «els càmpings gironins hem decidit unir esforços i seguir aportant d'una forma més potent el nostre gra de sorra amb accions solidàries. Les causes que hem escollit aquesta temporada afecten un gran nombre de persones i creiem que els càmpings gironins hem de contribuir a fer que la vida de les persones sigui una mica millor».

La campanya s'emmarca en l'aposta dels càmpings gironins per la responsabilitat social corporativa, que també inclou la creació, fa un any, de la Fundació Càmpings de Girona per donar suport als infants amb malalties i a les seves famílies i per a la investigació d'aquesta problemàtica.



Els tres eixos de la campanya

La campanya «Càmping solidari» s'articula en tres grans eixos: d'una banda, els mesos d'agost i setembre una desena de càmpings de les comarques gironines habilitaran, durant un dia, un espai on els treballadors de l'establiment i les persones que hi estiguin passant les vacances es podran acostar per fer donació de sang. L'espai també estarà obert a tothom que vulgui donar sang encara que no estigui allotjat a les instal·lacions.

L'estiu és l'època de l'any en què les reserves de sang baixen més degut a la calor, segons indiquen des del Banc de Sang i Teixits de Girona. «El mes de juny teníem una previsió de 2.900 donacions i vam aconseguir-ne 2.100. Durant el juliol, agost i setembre tenim una previsió de 6.000 donacions, 2.000 per mes, però amb les campanyes que ja tenim programades no cobrim aquestes xifres; per això, per nosaltres és molt important la col·laboració i la implicació dels càmpings gironins», destaquen des de l'entitat. Els càmpings gironins on es podrà fer donació de sang són: Vidrà, el 5 d'agost, Mas Patoxas, el 13 d'agost, Kim's, el 15 d'agost, Port de la Vall, el 22 d'agost, Les Medes, el 26 d'agost, Bassegoda Park, el 28 d'agost, Castell Montgrí, el 2 de setembre, Aquarius, el 3 de setembre, Las Dunas, el 4 de setembre, i Salatà, el 5 de setembre.

Per altra banda, l'ACG col·laborarà amb l'Associació Polseres Candela per recaptar diners per a la recerca del càncer infantil. Els càmpings que de moment han anunciat que hi participen (Mas Nou, Aquarius, Las Dunas, Punta Milà, L'Empordà, Les Medes, Playa Brava, Internacional de Calonge, Valldaro, Riembau, Bellaterra, Solmar, i Sant Pol) acolliran fins al setembre tallers per als més petits de creació de polseres fetes amb fils de colors. Aquesta activitat estarà coordinada per l'empresa de serveis turístics GAP. L'ACG lliurarà tot el que es recapti amb aquests tallers a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona perquè ho destini a la investigació del càncer infantil.

I, finalment, en el marc de la campanya solidària els càmpings gironins se sumaran un estiu més al «Mulla't per l'Esclerosi Múltiple», una iniciativa organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple per sensibilitzar la societat sobre una malaltia que actualment afecta a més d'11.000 persones a Catalunya. Totes les persones que estiguin allotjades als càmpings que fins al moment han anunciat que hi participen (Vidrà, Valldaro, Riembau, Empordà, La Laguna, Interpals, Internacional de Calonge i La Fradera) podran mostrar la seva solidaritat cap als afectats adquirint productes propis de la iniciativa. Els diners recaptats amb la venda de marxandatge del Mulla't, que aquest any arriba a la 26a edició, aniran destinats a la Fundació Esclerosi Múltiple.