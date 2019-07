Medicina de Família vol que el TSJC reconsideri la suspensió de la taxa de begudes ensucrades

La Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària (Camfic) va reclamar aquest passat dimarts que es mantingui l'impost a les begudes ensucrades de la Generalitat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va anul·lar fa poc per un defecte de forma al reglament que va desplegar la taxa, que s'aplica des del maig del 2017.

A partir de dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Camfic subratlla que aquests productes –i en especial el sucre que contenen– influeixen en l'obesitat i augmenten el risc de diabetis de la població i, per això, defensa que la taxa pot contribuir a rebaixar-ne el consum. En aquest sentit subratlla que en altres països on ha estat introduïda (com els EUA, Dinamarca, França o Austràlia) s'ha aconseguit aquesta fita i «a la llarga» reduir «la prevalença d'obesitat i diabetis».

Camfic apunta que a Catalunya, segons dades de l'enquesta de salut del 2015, el 31,8% de la població de 6 a 12 anys té excés de pes, més els nens (35,8%) que les nenes (27,5%); el 19,1% té sobrepès (20,4% dels nens i 17,8% de les nenes) i el 12,6% té obesitat (15,5% dels nens i 9,7% de les nenes).

La prevalença de l'obesitat és més elevada entre els menors de les classes socials més desafavorides i quan la mare no té estudis o només són primaris. El 40% dels nens que pertanyen a aquest segment social consumeixen amb freqüència productes hipercalòrics.

Pel que fa als adults catalans, l'entitat es fa ressò de la mateixa enquesta i subratlla que un 51% de les persones de 18 a 74 anys pateix un excés de pes «important» (un 15% té obesitat), una situació que afecta un 62% dels que no tenen estudis o no van superar els de primària, i un 36% de les famílies amb formació universitària.

En termes alimentaris, el consum regular de begudes ensucrades i la seva introducció en la dieta és un dels elements que «més significativament» ha contribuït a l'augment de la taxa d'obesitat. Camfic subratlla també que una llauna de refresc conté al voltant de 35 grams de sucre i es correspon amb 140 calories.

A banda, l'entitat també afirma que els casos de diabetis han passat de 108 milions el 1980 a 422 milions el 2014. Una malaltia que, al mateix temps, va ser responsable d'1,5 milions de morts arreu del món l'any 2012. En el cas d'aquest trastorn, afirma Camfic, per cada 150 calories diàries per càpita de mitjana que s'introdueixen en els hàbits alimentaris d'un país, la taxa de diabetis en la població augmenta un 1,1%. El consum d'1 o 2 begudes ensucrades diàries augmenta el risc de diabetis en un 26%.



Impost de la Generalitat

La taxa catalana de begudes ensucrades va entrar en vigor l'1 de maig del 2017, i no va ser gaire ben rebuda per alguns sectors. L'Associació d'Empreses de Gran Consum (Aecoc) va assegurar en un comunicat que «la normativa estava generant pèrdua de competitivitat i inseguretat jurídica a les empreses».

Altres persones i entitats oposades a l'impost van explicar que havien trobat a faltar certa justificació i que la mesura es va aprovar precipitadament. També deien que s'havien omès procediments en la tramitació del decret, com ara la participació ciutadana i la consulta pública, i que es vulneraven els límits de les competències autonòmiques.