Mohs, la cirurgia més eficaç per extirpar el càncer de pell

A Espanya es diagnostiquen cada any prop de 4.000 casos de melanoma i més de 74.000 d'altres tipus de càncer de pell (carcinomes). El diagnòstic precoç d'aquestes patologies permet utilitzar tècniques quirúrgiques que aconsegueixin l'extirpació total del tumor. Els Serveis de Dermatologia i Anatomia patològica de l'Hospital Universitari Dexeus treballen conjuntament en la realització de la cirurgia microgràfica de Mohs per extirpar carcinomes. Es tracta d'una tècnica microquirúrgica que requereix una precisió mil·limètrica per part del cirurgià i una estreta col·laboració per part d'un patòleg que pugui assegurar durant la intervenció que el tumor s'ha extirpat completament.

«El carcinoma es deforma especialment en la cara, al voltant dels ulls o la boca», explica el cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari Dexeus, el Dr. Josep González Castro. «Si no s'extirpa a temps pot arribar a causar cicatrius molt visibles, envair els nervis i expandir-se». «Per tractar els carcinomes és important l'ús d'una cirurgia el menys invasiva possible i que sigui alhora cosmètica, és a dir, que afecti la menor superfície de pell possible», continua el cirurgià dermatològic.

Es tracta d'una cirurgia ambulatòria en què se sol utilitzar anestèsia local, amb o sense sedació i és considerada com la tècnica quirúrgica més avançada per al tractament dels tumors malignes de pell en els quals està indicat. La cirurgia de Mohs aconsegueix entre un 97% i un 99% de curació i és una tècnica molt implantada als Estats Units, al Regne Unit i al Canadà.