El projecte GESTO crea una eina informativa per als pacients amb estomes

Amb l'arribada de l'estiu i els mesos de vacances molts pacients ostomitzats s'enfronten a pors i dubtes sobre com gaudir de la platja després de la realització d'una ostomia o com afectarà la pràctica d'esports aquàtics a la salut del seu estoma. Per resoldre aquests dubtes, que solen sorgir a les consultes d'ostomia, i oferir consells de cura de l'estoma a la platja, el Projecte GESTO, format per infermers experts en estomaterapia d'Espanya, ha dissenyat «The Bolsions», una infografia que recull informació pràctica i útil per als ostomitzats que vulguin gaudir del mar durant les vacances.

En la realització d'aquesta infografia han participat els infermers estomaterapeutes de GESTO Alberto Lado del Teso, de l'hospital Universitari HM Sanchinarro, Diana Macías Sánchez, de l'hospital Quirón Villalba, Esperanza Fernández Alonso, de l'hospital Sever Ochoa, i tres infermeres catalanes, Carmen del Pi Zurita, de la Corporació Sanitària Parc Taulí, Gemma Serra Sastre, de l'hospital Josep Trueta i Meritxell Saguirre Medina, del Consorci Sanitari de Terrassa.

Per a les més de 70.000 persones que tenen una ostomia a Espanya, la infografia ofereix consells pràctics com hidratar-se freqüentment, portar dispositius de recanvi, buidar la bossa abans de les activitats o localitzar un bany proper. A més, «The Bolsions» inclou suggeriments d'esports aquàtics que els ostomitzats poden practicar sense risc per al seu estoma com natació, surf o snorkel.

«Després de la cirurgia les persones ostomitzades pateixen una gran modificació de la seva imatge personal i una cosa tan habitual com anar a la platja pot generar angoixa i ansietat. Triar un vestit de bany amb el qual se sentin còmodes i seguir aquests suggeriments els ajudarà a gaudir del mar i de les vacances», explica Meritxell Zaguirre.

La infografia «The Bolsions» és un material que forma part del projecte HumanizACCIÓN, impulsat per GEST i Hollister amb la col·laboració del projecte HU-CI, per humanitzar l'atenció sanitària en l'àmbit de l'ostomia.

«Amb HumanizACCIÓN volem difondre les pràctiques d'humanització de les cures en les consultes d'ostomia. Aquesta infografia ajuda els infermers estomaterapeutes a mostrar als pacients i als seus cuidadors d'una manera didàctica i propera que tenir una ostomia no impedeix gaudir de l'estiu», explica Lucía Becerra, directora de Màrqueting de Hollister.