Cardiòlegs d'un hospital català implanten el primer sensor per monitorar el cor a distància de la península ibèrica

Un equip de cardiòlegs de l'Hospital Germans Trias ha implantat amb èxit el primer dispositiu de monitoratge remot del cor de la Península Ibèrica, segons s'informa des del complex sanitari. Aquest sensor permet que els cardiòlegs puguin fer un seguiment diari i a distància de l'activitat del cor dels pacients amb insuficiència cardíaca i, a través de la informació telemètrica, detectar a temps real els canvis en la pressió del flux sanguini en l'artèria pulmonar que indiquen un empitjorament de la funció del cor, asseguren les mateixes fonts. El director clínic de Cardiologia de l'hospital Germans Trias, Antoni Bayés, ha qualificat la tecnologia de "revolucionària i innovadora".

Bayés ha afegit que es tracta d'un "canvi total de la pràctica clínica", ja que monitorar la pressió de l'artèria pulmonar de manera diària i a distància reduirà els ingressos hospitalaris, millorarà la qualitat de vida dels pacients i alleugerirà la càrrega de treball hospitalària, segons ha asseverat el cardiòleg.

El cirurgià Omar Abdul-Jawad, de l'equip d'Hemodinàmica de l'hospital Germans Trias, va fer la primera intervenció per implantar el sensor el dimarts 23 de juliol. Es tracta d'una experiència pionera a Espanya i Portugal i el pacient, un home de 63 anys, va ser donat d'alta l'endemà de la intervenció.

Imatge del dispositiu que s'ha implantat i que permet monitoritzar el cor a distància

El pacient va ser seleccionat després que en el darrer any hagués hagut d'ingressar fins a tres vegades per unes descompensacions que, segons l'equip mèdic, es podrien haver evitat reajustant el medicament a temps.

El dispositiu és un sensor diminut sense bateria que s'implanta a l'artèria pulmonar des de l'engonal, rep l'energia de manera externa i no requereix reemplaçaments en cap moment. A casa, els pacients fan servir una unitat electrònica portàtil i un coixí especial que conté una antena per prendre lectures diàries del sensor.

A Catalunya hi ha unes 180.000 persones amb insuficiència cardíaca, segons dades que aporta l'hospital Germans Trias i Pujol. Es tracta, afegeix, d'una malaltia d'alta prevalença que, degut a l'augment de l'esperança de vida i als millor resultats obtinguts en el tractament d'altres cardiopaties, com l'infart de miocardi, està adquirint xifres epidèmiques a Europa, on es calcula que hi ha uns 10 milions de persones afectades.

La insuficiència cardíaca es dona quan el cor no bombeja prou sang a la resta del cos. Això provoca símptomes com manca d'alè a l'hora de respirar, tos seca, sudoració en els turmells i les cames, guany de pes, fatiga i ritmes cardíacs irregulars, que suposen una pèrdua de la qualitat de vida dels pacients.