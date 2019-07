Científics de la UdG demostren l'efecte d'un fàrmac per prevenir el dolor per lesió medul·lar

Un equip científic de la Universitat de Girona (UdG) ha demostrat l'efecte d'un fàrmac per prevenir el desenvolupament del dolor patològic fruit d'una lesió medul·lar. La revista 'Frontiers in Pharmacology' ha publicat els resultats en un article signat per Sílvia Castany com a primera autora. La investigadora ha fet aquesta descoberta en el marc de la seva tesi doctoral dirigida pel doctor Pere Boadas-Vaello, en el grup de recerca NEOMA i la companyia Esteve Pharmaceuticals dins el programa de doctorats industrials de la Generalitat.

Dues de cada tres persones afectades per una lesió de medul·la espinal senten un dolor que provoca un fort impacte en la seva qualitat de vida. Actualment els tractaments no són efectius en la majoria de pacients. Ara, un equip científic de la Universitat de Girona (UdG) ha demostrat l'efecte d'un fàrmac per prevenir el dolor patològic davant aquesta lesió.

La revista 'Frontiers in Pharmacology' ha publicat els resultats en un article signat per Sílvia Castany, com a primera autora. L'estudi, fet amb animals, ha observat que el fàrmac E-52862, desenvolupat per Esteve Pharmaceuticals i administrat després de la contusió medul·lar "atenua considerablement la possibilitat d'aparició d'aquest dolor al llarg de 28 dies". Aquest període coincideix amb el final de la fase crítica abans que el dolor esdevingui de caràcter crònic. Segons els responsables de la recerca, l'equivalent d'aquest temps representaria diversos mesos en el cas de les persones.

La recerca, que es troba en un estadi preclínic, dona continuïtat a un estudi anterior del mateix equip científic en què es demostrava que els ratolins modificats genèticament per la diana terapèutica d'E-52862 desenvolupaven menys dolor després de la contusió medul·lar. Aquest avenç es va publicar a la revista 'Scientific Reports', el mes de març de l'any passat.

El fet que a dia d'avui no existeixin fàrmacs que actuïn amb eficàcia contra aquest dolor fa necessari el desenvolupament de noves estratègies farmacològiques. Per aquest motiu, els resultats d'aquest estudi tenen una "gran rellevància científica", segons informa la UdG en un comunicat.

Fruit d'aquesta recerca, Sílvia Castany va obtenir el premi extraordinari de doctorat del programa de Biomedicina de la UdG i, actualment està realitzant una estada postdoctoral de recerca a Suècia.