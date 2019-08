El Govern espanyol reclama a la Generalitat reduir la despesa sanitària

El Govern espanyol ha reclamat a la Generalitat que elabori un pla per reduir la despesa sanitària i farmacèutica, justificant-se en el fet que Catalunya no hagi complert la taxa de referència establerta per la Comissió Delegada del Govern d'Afers Econòmics els anys 2017 i 2018, que se situava en el 2,1% i el 2,4% respectivament. En una carta el govern espanyol va reclamar als departaments d'Economia i Salut que abans del 15 de setembre entreguin un informe que analitzi la situació i detalli mesures específiques per reduir la despesa. Pel que fa al cost en productes sanitaris, el govern espanyol mostra un «especial interès» en les exopròtesis -les que substitueixen un membre- i les endopròtesis -les que substitueixen una articulació-, així com altres productes amb un «alt cost».

La carta apunta que, a banda del 2017 i 2018, Catalunya ja va superar les taxes de referència establertes l'any 2016 i que per això cal aplicar «mesures i propostes de millora» per reduir el cost en medicaments i productes sanitaris.

La consellera de Salut, Alba Vergés, es va pronunciar ahir en resposta a la carta enviada per l'executiu de Pedro Sánchez, i va acusar-lo de demanar «retallades» en sanitat. «Sembla que el govern espanyol ens està demanant que continuem aplicant les polítiques d'austeritat que practicava el PP, i ho fa un govern del PSOE», va recriminar Vergés, defensant que la seva conselleria compleix i «gestiona de manera escrupolosa». La consellera va assegurar que Salut enviarà «tota la informació que calgui», referint-se a la demanda del govern d'un informe amb mesures específiques, però va deixar clar que «ens demanen que retallem i no ho farem».

La titular de Salut també va demanar al govern que ajusti la despesa sanitària als límits de despesa. «Catalunya és responsable dels principals serveis a la ciutadania i no té el finançament adequat per dur-ho a terme», va denunciar Vergés, afegint que «si a sobre hem de rebre cartes que ens demanen retallar en farmàcia i serveis, els socialistes ens hauran d'explicar perquè reclamen retallades i des del Parlament ens demanen una altra cosa».