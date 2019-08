L'ASSCAT reclama el cribratge poblacional per detectar casos ocults d'hepatitis C

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de l'Hepatitis, celebrat el 28 de juliol, l'Associació Catalana de Pacients Hepàtics (ASSCAT) va reivindicar el cribratge universal per detectar els més de 70.000 casos ocults d'hepatitis C, un 35% aproximadament, que existeixen encara a Espanya, amb un doble objectiu: diagnosticar les persones infectades amb el virus de l'hepatitis C i proporcionar-los l'accés al tractament, que està aprovat per a tots els diagnosticats. Només si s'activen aquests dos mecanismes serà possible plantejar un escenari realista d'eliminació del VHC al nostre país.

Per donar visibilitat a les hepatitis, l'ASSCAT va iniciar el 19 de maig la campanya #JuntsSumemPerLaHEP, amb l'objectiu de conscienciar els metges d'atenció primària, el personal d'infermeria i els especialistes que treballen en els ambulatoris i els hospitals que ha d'existir una col·laboració i un enfocament multidisciplinari. Actualment es disposa de tots els mitjans per simplificar el procés de diagnòstic i facilitar un accés més ràpid al tractament curatiu.

A més a més, el 25 de juliol, com cada any, es va realitzar una caminada de visibilització de les hepatitis víriques que en aquesta ocasió va recórrer els carrers de l'Eixample de Barcelona i va comptar amb la presència de socis, simpatitzants i membres d'altres associacions com l'Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya (AMTHC) i Albi-Espanya (Associació per a la Lluita contra les Malalties Biliars Inflamatòries).

Així mateix, l'ASSCAT va organitzar el passat 22 de maig el I Congrés de Pacients Hepàtics a Barcelona, amb la col·laboració de l'AMTHC i d'Albi-Espanya, sota el lema: Què és necessari saber sobre les malalties hepàtiques; la veu dels pacients. Reptes i oportunitats.