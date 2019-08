L'hospital Quirónsalud integra una nova tècnica per tractar la hiperplàsia benigna de pròstata

Després de la incorporació de les tècniques d'Aquablation i Rezum, ara l'hospital Quirónsalud Barcelona torna a ampliar la cartera de solucions per al tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata (HBP). En aquesta ocasió, el nou procediment està indicat sobretot en pròstates de fins a 60 cc de mida, per tant, no competeix amb les tècniques anteriors, sinó que completa el ventall d'opcions per oferir el tractament més adequat en funció de les característiques de cada pacient.

Aquesta tècnica rep el nom d'i-TIND (dispositiu de nitinol implantat temporalment, en anglès) i consisteix a col·locar un dispositiu de manera temporal, com una molla, que emmotlla l'interior de l'adenoma de pròstata i el coll vesical per corregir l'obstrucció secundària de l'HBP, per la qual cosa suposa un enfocament completament nou i diferent en el tractament d'aquesta patologia.

És una intervenció molt senzilla, ràpida i segura, que es realitza amb anestèsia local de manera ambulatòria i té una durada de menys de cinc minuts. Permet al pacient recuperar la funció miccional en pocs dies, sense afectar l'erecció ni la continència urinària, a més de preservar la funció ejaculatòria en el 100% dels casos.

Un cop col·locat el dispositiu, el pacient és donat d'alta sense sonda vesical i tornarà a l'hospital al cap de cinc dies perquè l'hi retirin amb anestèsia local.

El doctor Enrique Rijo, membre de l'Equip d'Urologia i responsable de la Unitat de Pròstata del Servei d'Urologia de l'hospital Quirónsalud Barcelona, ha estat pioner de la tècnica i-TIND a Catalunya, realitzant-ne els primers casos el juliol del 2019. És un dels pocs cirurgians que realitzen aquesta tècnica a Espanya i actualment participa en un estudi científic multicèntric a escala europea.



Emmotllar l'interior

A diferència d'altres procediments, l'i-TIND no utilitza calor ni extracció del teixit de la pròstata, que es preserva íntegra en tot moment. Consisteix en una remodelació suau de la uretra, emmotllant l'interior de l'adenoma de pròstata perquè l'orina flueixi. Això permet evitar els efectes secundaris associats a altres intervencions o dels medicaments receptats de manera crònica per al tractament de l'HBP, així com els riscos per a la funció sexual i la continència urinària que poden ocórrer amb una cirurgia major. Es tracta d'una opció terapèutica no definitiva, ja que al cap d'uns anys el pacient pot haver de repetir la tècnica o valorar altres opcions.

Per dur-lo a terme, es col·loca un dispositiu a la uretra prostàtica en una configuració plegada, la qual cosa només necessita una mica de sedació lleugera i un anestèsic local. Després d'implantar-lo, el dispositiu es va expandint, exercint una pressió suau en tres punts precisos durant un període de cinc dies.

«Gràcies a això es remodela l'interior de l'adenoma de pròstata, corregint l'obstrucció i permetent el pas normal de l'orina. Passats aquests cinc dies, el dispositiu es retira i d'aquesta manera el pacient recupera la funció miccional al cap de pocs dies», explica el doctor Enrique Rijo, que apunta que aquest procediment és indicat només en pacients amb pròstates de fins a 60 cc.

«El principal avantatge és que es du a terme de manera ambulatòria amb anestèsia local i sedació, de manera ràpida i senzilla, evitant els riscos d'una intervenció convencional, preservant l'ejaculació en el 100% dels casos.

Un altre avantatge és que no requereix que el pacient hagi de dur una sonda després de la intervenció, ja que és un plantejament completament diferent i molt conservador», conclou el doctor Rijo, que al mateix temps assenyala que això és molt important per a alguns pacients.