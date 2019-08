Salut treballa per ampliar els serveis d'odontologia de la cartera pública

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar durant una entrevista abans-d'ahir que treballen per ampliar els serveis d'odontologia de la cartera pública i que l'objectiu és introduir alguna mesura que ho permeti fer en els propers pressupostos de la Generalitat. Vergés va reconèixer que la cartera d'odontologia és ara com ara «molt bàsica», «dient-ho col·loquialment, massa d'arrancar les dents i alguna mesura de prevenció en col·lectius molt concrets», i que hi ha «una reclamació molt gran de la societat perquè s'incorporin més serveis». Preguntada pel dentista municipal impulsat pel govern d'Ada Colau en l'anterior mandat, la titular de Salut va assenyalar que mesures com aquestes no li semblen «les més adients» per a un sistema sanitari universal «amb l'ànim de ser equitatiu socialment, territorialment i de gènere».

Un servei d'odontologia amb preus per sota del mercat per atendre població que no visita el dentista per motius econòmics és una mesura pionera a l'Estat que va aprovar l'Ajuntament de Barcelona aquest any. La consellera va sospesar que el consistori de la capital catalana «té molta potència» i «pot tenir iniciatives», però considera que aquest tipus d'iniciatives contradiuen el principi del sistema de salut universal. La consellera també va recalcar que el repte és «com els serveis d'odontologia comencen a entrar dins la cartera pública», i que es tracta d'un procés «difícil». «Esperem poder tenir pressupost per incloure alguna mesura que vulgui dir més serveis d'ontologia al nostre país», va afirmar la titular de Salut.

Preguntada per quins serveis concrets podrien ser els primers d'incorporar-se, Vergés es va limitar a respondre que s'han d'estudiar i valorar, també en aquests casos, si s'ofereixen de manera universal o només a col·lectius concrets.