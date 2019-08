S'implanta un nou sensor per monitorar a distància el cor

Un equip de cardiòlegs de l'hospital Germans Trias ha implantat amb èxit el primer dispositiu de monitoratge remot del cor de la península Ibèrica, segons es va informar abans-d'ahir des del complex sanitari. Aquest sensor permet que els cardiòlegs puguin fer un seguiment diari i a distància de l'activitat del cor dels pacients amb insuficiència cardíaca i, a través de la informació telemètrica, detectar a temps real els canvis en la pressió del flux sanguini en l'artèria pulmonar que indiquen un empitjorament de la funció del cor. El director clínic de Cardiologia de l'hospital Germans Trias, Antoni Bayés, va qualificar la nova tecnologia de «revolucionària i innovadora». Bayés va afegir que es tracta d'un «canvi total de la pràctica clínica», ja que monitorar la pressió de l'artèria pulmonar de manera diària i a distància reduirà els ingressos hospitalaris, millorarà la qualitat de vida dels pacients i alleugerirà la càrrega de treball hospitalària, segons ha asseverat el cardiòleg.

El cirurgià Omar Abdul-Jawad, de l'equip d'Hemodinàmica de l'hospital Germans Trias, va fer la primera intervenció per implantar el sensor el dimarts 23 de juliol. Es tracta d'una experiència pionera a Espanya i Portugal i el pacient, un home de 63 anys, va ser donat d'alta l'endemà de la intervenció. El pacient va ser seleccionat després que en el darrer any hagués hagut d'ingressar fins a tres vegades per unes descompensacions que, segons l'equip mèdic, es podrien haver evitat reajustant el medicament a temps. El dispositiu és un sensor diminut sense bateria que s'implanta a l'artèria pulmonar des de l'engonal, rep l'energia de manera externa i no requereix reemplaçaments.