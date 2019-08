El càmping de Vidrà acull una jornada de donació de sang

El càmping de Vidrà va acollir aquest passat dilluns la primera jornada solidària de donació de sang, emmarcada en la campanya que els càmpings gironins i les entitats sanitàries (Banc de Sang i Teixits de Girona, Associació Polseres Candela i Fundació Esclerosi Múltiple) han impulsat per aquesta temporada d'estiu.

La iniciativa, que porta el nom de «Càmping solidari», va començar aquest passat dilluns a la tarda al càmping de Vidrà i seguirà amb jornades solidàries de donació de sang als càmpings Mas Patoxas, Kim's, Port de la Vall, les Medes, Bassegoda Park, Castell de Montgrí, Aquarius, Las Dunas i Salatà fins a la primera setmana de setembre.

A la primera jornada, i entre les cinc i les vuit de la tarda, van assistir a Vidrà 35 persones, una xifra que segons fonts del mateix càmping «va ser tot un èxit en un poble de 170 habitants». D'aquestes 35, 10 donaven sang per primera vegada.

Aquesta campanya s'emmarca en l'aposta dels càmpings gironins per la responsabilitat social corporativa que també inclou la creació, fa un any, de la Fundació Càmpings de Girona per donar suport als infants amb malalties i a les seves famílies i per a la investigació d'aquesta problemàtica. L'objectiu és aconseguir la implicació tant dels establiments com dels visitants en causes socials.