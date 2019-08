El Col·legi d'Aparelladors de Girona col·labora amb la campanya «Fes+Trueta»

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona ha fet una donació a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, a través de la campanya solidària «Fes+Trueta». El Col·legi ha volgut lliurar un xec de mil quatre-cents vuitanta euros a aquesta institució dedicada a l'assistència sanitària, que aniran destinats al projecte de renovació de butaques per a pacients hospitalitzats. Aquesta iniciativa pretén millorar tant la comoditat i l'autonomia dels pacients com el descans de familiars i acompanyants, fent que les butaques siguin més confortables i polivalents.

La quantitat entregada prové de la loteria de Nadal, ja que es dóna la circumstància que el número del Col·legi va ser premiat amb el reintegrament, i el romanent no reclamat és el que la Junta de Govern ha volgut destinar al projecte solidari.

Aquesta actuació s'emmarca en un pla d'acció de responsabilitat social corporativa, que permet al Col·legi involucrar-se en causes solidàries del seu entorn més proper.

L'any 2017 es va fer donació de mil nou-cents euros a la Fundació Vimar, que destina els seus esforços a que les persones discapacitades del Baix Empordà tinguin acolliment residencial i atenció diürna. L'any 2015 es va aportar la quantitat de mil cinc-cents euros a les Germanetes dels Pobres de Girona, l'Asil Santa Teresa Jornet de Banyoles i Càritas de Girona.



La campanya «Fes+Trueta»

«Fes+Trueta» és una iniciativa solidària de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta que té l'objectiu d'implicar empreses, entitats i particulars del territori en el projecte assistencial del centre i sensibilitzar la societat gironina sobre la importància de les seves aportacions altruistes. Fins ara s'han engegat programes per a l'adquisició de nous aparells electromèdics, l'equipament tecnològic d'una sala per fer proves o exploracions, o l'adequació d'espais per fer-los més amables a pacients i familiars. També s'ha iniciat projectes que ajuden a avançar en el tractament i la cura d'algunes malalties.