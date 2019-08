L'hospital de Bellvitge avança en 25 minuts el tractament urgent d'ictus

L'Hospital Universitari de Bellvitge ha aconseguit reduir el temps per a l'administració de tractaments urgents de l'ictus i avançar-la entre 20 i 25 minuts gràcies a un sistema de diagnòstic ràpid que apliquen de forma sistemàtica al Servei d'Urgències des de fa quatre anys. El sistema «point of care» consisteix en l'anàlisi d'una mínima gota de sang que permet conèixer l'estat de coagulació dels pacients amb sospita d'un ictus i els neuròlegs obtenen el resultat en només 15 segons. Abans, amb el sistema d'extracció sanguínia convencional, tardaven 40 minuts, ja que calia processar la mostra, enviar-la al laboratori i esperar la resposta. La nova tecnologia permet salvar fins a 38 milions de neurones d'un pacient que hagi patit una obstrucció d'una artèria cerebral.

L'atenció urgent davant d'un ictus és clau. Quan es pateix un ictus, moren dos milions de neurones cada minut. Per això, la rapidesa en la resposta determina, en bona part, el grau de discapacitat que pot causar la malaltia. L'ictus afecta el cervell i pot comprometre les funcions cognitives, motores i sensitives.

L'hospital de Bellvitge, un dels centres amb més volum de pacients amb ictus de Catalunya, va ser un dels primers a incorporar la tecnologia «point of care» -diagnòstic ràpid a la capçalera del pacient- en el tractament de l'ictus, amb l'objectiu de salvar el major nombre possible de neurones. Altres hospitals han anat incorporant l'anàlisi diagnòstic immediat o ho estan fent.

Quan un pacient amb ictus arriba a l'hospital, una part de les neurones cerebrals ja estan danyades de manera irreversible, però una bona part de les neurones de l'àrea afectada són viables durant uns pocs minuts i es poden salvar si s'apliquen els tractaments oportuns. Conèixer, després de la realització d'un TAC, l'estat de coagulació del pacient permet administrar de forma precoç els tractaments per obrir les artèries taponades i dissoldre el trombe ja sigui amb fàrmacs (trombòlisi) o amb dispositius mecànics (cateterismes amb trombectomia) i s'obtenen millors resultats en molts casos. En la majoria de pacients, la causa de l'ictus és una oclusió arterial per un coàgul sanguini.

El coordinador de la Unitat de Neurovascular de l'hospital de Bellvitge, el doctor Pere Cardona, destaca els avantatges del nou sistema: «La rapidesa en l'obtenció dels resultats i la seva lectura gairebé instantània és clau per actuar de forma precoç en cas d'alteració de la coagulació de la sang».

En els darrers quatre anys, el Servei d'Urgències de Bellvitge ha atès més de 3.500 casos d'ictus i aquest sistema de diagnòstic ha suposat un estalvi de 88.000 minuts d'espera a Urgències per part dels pacients per ser diagnosticats.

Els sistemes de diagnòstic ràpid «point of care» s'utilitzen de forma habitual en diferents patologies, com la diabetis per controlar els nivells de sucre, però introduir-los de manera sistemàtica en un Servei d'Urgències va resultar un repte. «Estem molt satisfets dels resultats», subratlla el doctor Cardona.