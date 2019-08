L'hospital Sant Jaume de Calella registra la primera donació de còrnies

L'Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella va registrar la primera donació de còrnies el passat 27 de juliol, el mateix mes en el qual va rebre l'autorització de l'Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) per ser centre extractor de teixit ocular. Amb aquest permís es facilita la donació de còrnies a tots aquells pacients que morin en aquest hospital. Per tal que les còrnies puguin ser trasplantades cal seguir un procediment concret. En aquest cas, un cop extretes es van enviar al Banc de Sang i Teixits de Barcelona, i allà es van preparar i es van deixar en les condicions òptimes per entregar-les a qualsevol hospital que les demanés.

La còrnia és un teixit viu que, una vegada extret, cal trasplantar abans d'una setmana. També hi ha la possibilitat de conservar-la fins a tres setmanes a 31 graus i, durant aquest temps, es fan més comprovacions per assegurar que segueix sent vàlida per al trasplantament. El teixit ocular se sol trasplantar per recuperar la visió de persones amb distròfies o edemes corneals o de persones amb lesions a l'ull, infeccions o rebuig a un trasplantament previ.

Tothom pot ser donant de còrnies, des dels 2 fins als 85 anys, i tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per a un trasplantament. Només es rebutgen les donacions d'aquelles persones majors de 85 anys, les que pateixen malalties hematològiques, les que tenen algun tipus de malaltia neurològica com Parkinson o Alzheimer o les persones que tenen serologies positives, entre d'altres.