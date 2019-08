Rebre un ronyó d'un donant de més de 80 anys és millor que continuar amb la diàlisi

Per als pacients amb insuficiència renal crònica el trasplantament renal de donants d'edat molt avançada és millor opció que mantenir-se en tractament de diàlisi. Així ho demostra un estudi dut a terme per metges de l'hospital del Mar i de l'Organització Catalana de Trasplantament (OCATT) que ha analitzat les dades del Registre de Malalts Renals de Catalunya, on apareixen tots els pacients amb una malaltia renal avançada en teràpia substitutiva (diàlisi o trasplantament). El treball s'ha publicat a la revista Transplantation.

L'objectiu de la investigació ha estat «verificar que, amb un trasplantament d'un ronyó procedent d'un donant de més de 80 anys a un pacient de més de 60, s'aporta un benefici en supervivència», explica la Dra. María José Pérez Sáez, metgessa adjunta del Servei de Nefrologia de l'hospital del Mar, i els resultats han demostrat que és així. Tot i que comparant amb òrgans de donants de menys de 80 anys, la supervivència del trasplantament és menor (86% a 1 any i el 64% a 5 anys, davant el 93% i el 83% de ronyons de donants més joves), la supervivència dels receptors un any després del trasplantament és superior que en els pacients que continuen tractament amb diàlisi. Una dada que reforça l'aposta per aquesta opció que en altres països es descarta per l'avançada edat dels donants. En aquest sentit, el Dr. Jaume Tort, director de l'OCATT, destaca «la importància d'aquests estudis per avaluar la qualitat i la seguretat de les pràctiques relacionades amb el trasplantament d'òrgans i, d'aquesta manera, garantir els bons resultats, sobretot per als pacients majors en la llista d'espera».



Selecció acurada dels receptors

En total, s'han analitzat dades de 2.585 persones de més de 60 anys en tractament renal substitutiu, incloses en la llista d'espera per a un trasplantament renal entre els anys 1990 i 2014. D'elles, 128 van rebre un ronyó d'un donant de més de 80 anys. Es tracta de la sèrie més gran de donants de més de 80 anys publicada a la literatura científica. La mitjana de seguiment va ser de 4 anys, fins a un màxim de 21. Entre els donants, la mitjana d'edat superava els 82 anys i gairebé dos de cada tres eren dones. Entre els receptors, l'edat mitjana fregava els 72 anys i, en aquest cas, hi havia més homes que dones.

L'estudi ha revelat que el risc de morir durant el primer mes després del trasplantament és més alt que seguir en diàlisi. No obstant això, a llarg termini, aquesta opció ofereix una millor supervivència, fins a arribar a un clar benefici al cap de 12 mesos de la cirurgia. Això porta a la Dra. Pérez Sáez a destacar que «és necessària una selecció acurada del receptor, tenint en compte el seu estat funcional i comorbiditats per evitar al màxim la mortalitat i complicacions post intervenció». Cal tenir en compte que, a Catalunya, gairebé la meitat dels nous pacients sotmesos a teràpia renal substitutiva tenen més de 70 anys, i que més de la meitat dels donants renals sobrepassen els 60.

Aquest treball se suma a uns altres dos anteriors del mateix equip d'investigadors que havien analitzat els resultats del trasplantament amb ronyons de donants d'edat avançada. Tots ells demostren els avantatges per als pacients de sotmetre's a la intervenció en comptes de seguir en diàlisi. El Dr. Julio Pascual, director de l'Àrea Mèdica i Assistencial del Parc de Salut Mar, cap del Servei de Nefrologia i signant de l'estudi, apunta que «aquesta línia de treball, que aglutina esforços de tots els hospitals trasplantadors de Catalunya, consolida el concepte que anem confirmant estudi rere estudi: el trasplantament amb ronyons de donants d'edat avançada és millor opció de tractament que la diàlisi per als pacients renals».