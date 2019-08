El truc que han descobert milers de persones per perdre pes sense passar gana

Moltes vegades les creences més esteses no són falses notícies: són realitats contrastades pels experts. Per això entre tots els mites que envolten el procés de perdre pes en el qual de cara a l'estiu s'introdueixen centenars de persones n'hi ha un que no ho és tant. I és el que beure aigua aprima. Ho diuen els propis nutricionistes: beure un got d'aigua abans de cada àpat ajuda a satisfer la gana, a omplir l'estómac i, per tant, a aprimar-se. Però aquí no acaba la cosa. A més de hidratar-(cosa fonamental a l'estiu), aquest líquid també facilita que vagis al bany amb regularitat i millora el teu trànsit intestinal.

"A més de ser la millor beguda que li pots donar al teu cos, l'aigua és la teva aliada per a la pèrdua de greix", afirma el nutricionista Miquel Gironès fent èmfasi a que, a més de tenir 0 calories, l'aigua "aporta un volum que t'ajudarà a controlar la teva gana desmesurat". Per això és clau beure un got d'aigua abans de menjar.

"Òbviament al cos no l'enganyem amb aigua si la fam és real, però t'ajudarà a controlar aquest impuls de menjar. Beu aigua i després menja", sentencia aquest expert.



Altres begudes menys recomanables

En una dieta és igual d'important el que beus que el que menges. Per això et recordem de què no has d'abusar: ni les begudes ensucrades (a més posen en risc la teva salut) ni, per descomptat, l'alcohol, un dels millors aliats si el que vols és engreixar-te.



Begudes amb 0 calories

Està clar que l'aigua és la millor beguda que existeix per gairebé tot. Però no l'única de zero calories. També pots beure aigua amb llimona (és més refrescant i és ideal per exemple si fas un berenar a mitja tarda o necessites alguna cosa diferent), aigua amb gas (pots demanar-la en lloc d'un refresc), cafè sol (per esmorzar per exemple) i el te o les infusions (ideal si surts a prendre alguna cosa i no et ve de gust res amb cafeïna).



Combinar amb dieta sana

Perdre pes no pot ser l'únic objectiu. Si canvies els teus hàbits has de tenir clar que, a més de per aprimar-te, el canvi en l'estil de vida ha de servir també per millorar la teva alimentació i la teva salut. Per això el més recomanable és tornar al de sempre: menjar sa i natural. Molta fruita i poques postres, molt peix i poca carn. I, és clar, cinc peces de fruita i verdura cada dia.



Combinar amb esport

Una dieta no serveix de res si no la combines amb esport. Per això t'oferim diverses alternatives: el millor és que comencis a poc a poc canviant teus hàbits i després ja t'adaptis a una rutina.