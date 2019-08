Denuncien el tancament de l'11% de llits hospitalaris a l'estiu a Tarragona

El Grup de Treball en Defensa de la Sanitat Pública de Tarragona ha afirmat que aquest estiu s'han tancat un 11% dels llits dels hospitals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Del total de 1.263 places hospitalàries que hi havia, 136 han estat clausurades, segons les dades facilitades el passat dimarts.

Els membres de la plataforma van comentar que són menys que altres anys però també van contradir algunes veus oficials que asseguren que a l'estiu no hi ha tanta activitat mèdica. «No hi ha cap estudi que demostri que la població no emmalalteix a l'estiu», va apuntar Marisa Cañón, membre del Grup. A més, van recordar que moltes poblacions costaneres poden arribar a triplicar la població en època estival a causa del turisme, motiu pel qual encara entenen menys que es redueixi la capacitat assistencial. Així doncs, ho van atribuir, únicament, a la voluntat del Departament de Salut de rebaixar costos.

En el cas de l'hospital Joan XXIII de Tarragona, van apuntar que en els darrers deu anys s'han perdut 100 llits i 200 treballadors. Tot plegat comporta una massificació a la zona d'urgències, que acaba afectant altres unitats, com laboratori, banc de sang o radiologia, va comentar Montse Sans, una altra de les integrants de la plataforma de defensa. Sans va assegurar que és fals que no hi hagi professionals al sector. «Amb bones condicions i prohibint els dobles sous per treballar en altres llocs, s'acabaria el problema», va indicar.

El Grup de Treball va denunciar també que, aquest estiu, al centre hospitalari tarragoní s'ha reduït l'activitat quirúrgica. En concret, segons les dades facilitades, la Cirurgia Major Ambulatòria està tancada durant el mes d'agost i també hi ha un quiròfan clausurat.

Les dades les van exposar després d'una nova concentració a les portes de l'hospital Joan XXIII, a la qual van assistir una vintena de persones.