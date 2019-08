Encapsular dos fàrmacs diferents en nanovesícules millora la seva eficàcia

Encapsular dos fàrmacs amb propietats diferents en nanovesícules envoltades per anticossos millora notablement la seva especificitat i eficàcia, segons un estudi de la unitat mixta de Nanomalaria de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Perquè la diferència en la solubilitat o vida mitjana no afecti l'eficàcia del tractament s'ha desenvolupat un nanovector que consisteix en petites esferes o liposomes per transportar simultàniament molècules solubles en aigua i en lípids. Els resultats mostren que ambdós fàrmacs, quan són encapsulats, inhibeixen el creixement del paràsit in vitro a concentracions que no tenien cap efecte quan eren lliures. Gràcies als anticossos, els immunoliposomes es van unir ràpidament a la cèl·lula diana i van administrar el fàrmac de manera eficient.

Els autors assenyalen que aquesta estratègia podria aplicar-se en un futur pròxim a casos de malària greu que ingressin a l'hospital, on l'administració intravenosa del liposoma és factible. El repte serà desenvolupar nanovectors d'administració oral per tractar la malària no greu, una línia de treball que el mateix grup de recerca està també explorant.