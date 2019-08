L'hospital Quirónsalud de Barcelona implanta una pròtesi de genoll personalitzada

El doctor Lluís Puig Verdié, especialista en Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica de l'equip Dr. Cugat de l'hospital Quirónsalud Barcelona, va realitzar la setmana passada la implantació d'una de les primeres pròtesis fabricades específicament per a un pacient 100% a mida d'Espanya, i la primera que s'ha realitzat en aquest hospital. El Dr. Puig Verdié, pioner en l'ús de pròtesis personalitzades i expert en cirurgia de substitució de genoll i maluc, va explicar que «les pròtesis personalitzades sens dubte canviaran la forma d'enfrontar-nos al problema del desgast articular, oferint als nostres pacients beneficis importants com el fet de poder reproduir la seva anatomia, disminuint riscos i facilitant una recuperació més ràpida i eficaç».



Pròtesis 3D personalitzades

El disseny de la pròtesi personalitzada comença amb un estudi d'imatge per TAC que permet una reconstrucció tridimensional exacta de l'articulació del pacient, així com de tot el material necessari per a la intervenció quirúrgica.

El procés està totalment automatitzat i garanteix que tant l'implant com els instruments que s'utilitzaran durant la cirurgia estan fets únicament i exclusiva per al genoll de cada pacient, per la qual cosa l'adaptació de l'implant al plat tibial i al fèmur és perfecta, de manera que s'eviten errors de mesura que poden succeir amb l'ús de pròtesis amb talles estandarditzades. A més, «aquest sistema ens permet reproduir la forma de moviment i de caminar normal dels pacients, perquè, reproduint la seva anatomia, els lligaments tornen a funcionar amb normalitat, un avantatge que permet al pacient tornar a la vida activa de manera normal i més ràpida», va afegir Puig Verdié.