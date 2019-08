L'hospital de Viladecans fa servir un 25% menys de sang en les operacions

L'hospital de Viladecans, de referència per als municipis de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Begues i Sant Climent de Llobregat, utilitza el model de gestió de sang dels pacients, anomenat PBM per les seves sigles en anglès (Patient Blood Management). Aquest model permet fer servir un 25% menys d'unitats de sang en procediments quirúrgics programats respecte a la sang que se sol usar de mitjana. Amb aquesta disminució, s'aconsegueix, també, una reducció dels dies de recuperació a l'hospital, així com una disminució de la mortalitat i de les complicacions, respecte al que estadísticament s'espera en operacions similars. A més, permet optimitzar les reserves de sang, que són un bé escàs.

El model PBM es basa en l'optimització del volum sanguini que es fa servir al quiròfan, la minimització de les hemorràgies i l'optimització de la tolerància a l'anèmia. Aquest model està recomanat des del 2011 per l'Organització Mundial de la Salut i des de 2017 també ho recomana la Unió Europea.

L'hospital fa servir aquest model en cirurgies de pròtesi de maluc o de genoll, així com en les cirurgies obertes i per laparoscòpia de càncer de còlon i recte.